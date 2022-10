El clásico "Nosferatu" tendrá una segunda remake de la mano del director de "El hombre del norte"

El cineasta estadounidense Robert Eggers, conocido por su cinta "La bruja" y la por la reciente épica vikinga de "El hombre del norte", ya comenzó a fichar al elenco para su próxima película, la segunda remake del clásico del cine mudo de terror y del expresionismo alemán "Nosferatu", que esta vez contará con el joven sueco Bill Skarsgard como el famosísimo vampiro protagonista.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, el proyecto parece haber encontrado su camino luego de que naciera más de siete años atrás, con la idea de reversionar el recordado filme de 1922 realizado por F. W. Murnau, que 57 años después tuvo una nueva vida en la pantalla grande en manos del reconocido Werner Herzog con "Nosferatu, el vampiro".

El filme será producido por Focus Features, que ya había estado detrás de "El hombre del norte" -el salto de Eggers hacia las filmaciones de gran escala después de su segundo largo, "El faro" (2019)-, aunque todavía no se conoce si ya existe una fecha prevista para dar inicio a los rodajes.

De todos modos, sí trascendió que Skarsgard (mejor conocido como el payaso maldito en las nuevas versiones de "It") será quien encarne al temible conde Drácula que el mundo conoció primero en la literatura, con la novela del autor irlandés Bram Stoker.

Además, el cineasta ya se encuentra en conversaciones con Lily-Rose Depp -hija de Johnny Depp y su expareja, Vanessa Paradis- para que también se sume al proyecto en el rol de la mujer que se enamora del sobrenatural antagonista de la trama.

Se trata de una idea que Eggers tiene en sus planes desde hace casi una década, e incluso estuvo al borde de entrar en etapa de producción antes que "El hombre del norte", con los personajes principales a cargo de Harry Styles y Anya Taylor-Joy.

"Se cayó dos veces, y estuve intentando que se sepa, porque lo que sí trascendió es que Harry Styles iba a ser parte de esta película. Y me pregunto simplemente si el fantasma de Murnau me está diciendo que deje de intentarlo", había comentado el director en diálogo con el mencionado medio años atrás sobre sus iniciativas para avanzar con su "Nosferatu".

Como él mismo destacó públicamente, el antecedente de Herzog le resulta un auténtico ejercicio cinematográfico, pero admitió tener algunos señalamientos que le gustaría rectificar en su versión de la historia.

"Amo a Herzog y es uno de mis realizadores favoritos, pero siento que su película es desigual. Me encanta la banda sonora, me encantan Isabelle Adjani y Klaus Kinski, pero ¿qué son esas escenas nocturnas iluminadas de frente? Es simplemente Herzog siendo Herzog", comentó Eggers.

Y en ese sentido, concluyó: "La mejor secuencia de esa película, para mí, es llegar al castillo con (la obra de Richard Wagner) 'Das Rheingold' de fondo, y ni siquiera sé si tiene sentido en el filme incluso aunque sea genial. Pero al mismo tiempo, por la historia alemana y la historia del cine alemán, era su derecho hacer esa película, y necesitaba hacerla. No lo sé. Quizás Murnau me está diciendo que no tengo el derecho".

Con información de Télam