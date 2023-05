La pianista Julieta Iglesias sorprende con versiones clásicas de Serú Girán y Charly García

El carácter académico de buena parte de la obra de Charly García es abordado por la pianista argentina radicada en Londres Julieta Iglesias quien ofrece versiones clásicas de sus canciones por escenarios del mundo y que volverá a mostrar en estos días en el país con conciertos en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires y Salta.

"Esto en mi carrera fue un cambio total", contó en diálogo telefónico con Télam la joven, recién llegada de Estados Unidos, en medio del fulgor que está viviendo y la alegría de tener el aval del mismo Charly, quien la escuchó y le gustó mucho su propuesta.

Iglesias nació en la localidad bonaerense de Florida en 1985 y a mediados del 2018 viajó a Londres con la ilusión de buscar nuevos horizontes, y con la idea de trabajar tocando música clásica, algo que por esas vueltas del destino terminó haciendo, pero de un modo impensado, no planeado: resaltando desde un modo personal y delicado, la belleza y la genialidad de un artista argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la entrevista con esta agencia, Julieta habló del orgullo que implica para ella realizar este homenaje que materializó en un disco "Londres suena a Serú. Tributo a Serú Girán" (2020), que próximamente tendrá su segundo volumen.

La pianista se presentará el próximo viernes 26 en Ciudad de las Artes de la ciudad de Córdoba, una noches después en el Microcine Sala Caraffa de La Cumbre, el jueves 1 de junio llegará a Bebop Club, del barrio porteño de Palermo, y el sábado 3 en Pro Cultura de la ciudad de Salta.

Si bien se trata de temas instrumentales, las canciones se pueden cantar ya que la pianista es fiel a las melodías y armonías. "Sólo agregué algunas cosas mías y fragmentos, tomando recursos de la música clásica y elementos de compositores como Chopin, Liszt, Ravel y Beethoven, que tienen una influencia en la obra de Charly, tanto en su época de Serú Girán como en su etapa solista, él reivindica de alguna manera u otra la música clásica", dijo Iglesias.

Dueña de una sólida formación, se acercó al piano cuando era pequeña. En su casa tocaba de oído un piano de sus abuelos, hasta que a los 10 años tomó clases con una profesora de su barrio y luego empezó a estudiar música clásica en lo que ahora es la Universidad Nacional de las Artes; luego dio sus primeros conciertos, hasta que descubrió a Astor Piazzolla y empezó a interpretarlo.

Télam: ¿Cómo nace tu vínculo con la música de Charly?

Julieta Iglesias: Yo soy del 85, agarré Charly en su etapa "Say no More", conocí sus hits y alguna de Sui Géneris. Pero conecté con él más en mi adolescencia, por el 2000. Alguien me pasó un cd y empecé a descubrir sus canciones más pianísticas como "Desarma y sangra".

T: ¿Cómo llega a los oídos de Charly tu disco?

JI: Fui dos veces el año pasado a Buenos Aires, nadie de prensa me lo quería tomar, me decía "es música clásica, no veo gente que vaya escuchar". Lo contacté a Fernando Samalea por redes, sin ninguna esperanza, y me dijo: "voy a tocar con vos". Después me conecté con el Zorrito Von Quintiero y estaba súper feliz con lo que estoy haciendo. Gracias a ellos, mi disco y un registro del concierto que hicimos en Bebop (filmado y editado por alguien del público) le llegaron a Charly. Le preguntaron si me daba el aval y él dijo que estaba sorprendido y le había gustado mucho. Con mucho cariño, había dicho que yo tocaba muy bien. Me dio su aprobación para representarlo en "La Peña de Morfi", donde se lo homenajeó cuando cumplió 71 años, interpretando a piano uno de sus temas.

T: ¿Cómo nace esta idea de llevar sus canciones al plano de la música clásica?

JI: Surgió acá, en Londres, en pandemia. Con el encierro tenía mucho tiempo libre y me puse a juguetear con sus canciones y cuando tenía tres canciones en versión clásica me di cuenta que podía ser un proyecto de un álbum, e hice arreglos de tres canciones más y ahí surgió un disco, "Londres suena a Serú", a mitad del 2020. Esto en mi carrera es un cambio total. Los subí a plataformas y tuve la suerte de que Mario Pergolini lo compartiera, eso fue genial. Una vez que la pandemia aflojó fui invitada para tocar en la residencia del embajador argentino en Londres, y estuvo buenísmo, fue un concierto precioso, les encantó, yo iba contando qué era Serú Girán y quién era Charly, y después de eso tenía una gira armada por Estados unidos y la Argentina.

T:¿Cómo recibieron la música de Charly desde tu mirada en otros países?

JI. La verdad que en los lugares que no conocían la música de Charly les gustó mucho. Para mí eso es un orgullo

T: ¿Sentís que la distancia tal vez tuvo que ver en algo que sucedió de un modo espontáneo?

JI: Quizás de alguna manera inconsciente, creo que fue como decir, nosotros también tenemos artistas espectaculares, ser independiente te da la libertad de decir me la juego con esto y fue una linda apuesta y está dando muchos frutos. Voy a hacer el volumen 2, por medio de un subsidio de una asociación inglesa. Voy a grabar seis temas de los cuales ya hice cinco arreglos y falta el últimos que me tengo que sentar a arreglar.

T: También estás trabajando en la obra de Astor Piazzolla

JI: Astor Piazzolla es muy conocido acá. "Libertango" es como un estándar de jazz en Europa. Él se crio en Nueva York y vivió en Europa. Tanto Charly como Astor dejaron una huella inigualable en la cultura.

T: ¿Extrañás la Argentina?

JL: La verdad no extraño en el sentido de que nunca estuve triste. Me encanta ir para allá. Yo conocía Londres porque había venido a estudiar, soy bastante solitaria, abocada al piano. Mi personalidad ayuda en este caso.

Con información de Télam