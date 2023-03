El mundo del espectáculo despide a la actriz María Onetto

Cecilia Roth, José María Muscari, Guillermo Pfening, Mercedes Funes o Inés Efron son algunas de las personalidades del espectáculo que trasladaron a las redes su dolor por el fallecimiento a los 56 años de María Onetto, la talentosa actriz de teatro, cine y televisión encontrada ayer sin vida en su casa del barrio porteño de Palermo.

La actriz Cecilia Roth publicó un sentido texto, que a su vez fue replicado por decenas de personas: “Te miro, siempre te miro y te escucho, también siempre. Me hipnotiza cada palabra, cada pregunta que hacés, que te hacés. Enigma. Dueña del secreto de los escenarios vacíos y de los dolores incurables. María. Quiero volver a recordar tus palabras entrelazadas, dichas a tu manera, formando oraciones irrepetibles. Recuerdos que juegan a las escondidas en campos imaginados donde no existen señales de final. Te veo venir, volver del misterio con una sonrisa triste y callada. Salgo a buscarte y no estás. Nuevamente no estás. Quedate así, ahí donde aún te pueda ver. El universo es todo tuyo y de tus secretos. Tranquila amor que el viento es suave y estamos contigo”.

Laura Azcurra le dedicó un “Gracias por tu arte, hasta siempre talentosa compañera”, en tanto que Thelma Fardin escribió: “El dolor es infinito, cómo no pudimos cuidarla y abrazarla”.

“Qué tristeza inmensa el fallecimiento de la querida y talentosa actriz María Onetto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Una pérdida incomprensible”, publicó la actriz y política Victoria Onetto, mientras que el actor, director y dramaturgo José María Muscari la despidió con un breve “Chau hermosa María Onetto. Volá alto con toda tu magia, con todo tu talento y toda tu luz que será eterna”.

La actriz Mercedes Funes escribió “Ay Dios qué tremenda noticia! Qué tristeza”; así como el actor Gonzalo Heredia expresó: “Qué pena lo de María”.

Inés Efron dijo “Quedás en los corazones por todas las eternidades querida María”; la escritora Claudia Piñeiro posteó: “Qué pena inmensa. Qué extraordinaria actriz”; y la actriz Andrea Bonelli recordó sus momentos de trabajo conjunto: “Tuve el placer de compartir muchas escenas!! pero durante un año nuestra convivencia más íntima e intensa porque también compartimos camarín y hermosos momentos!! Volá alto María querida!!”.

Guillermo Pfening también manifestó su “enorme tristeza” y recordó una anécdota personal: “Cada vez que te veía actuar me dabas ganas de actuar a mí. Esto te lo dije alguna vez aquella noche por calle Corrientes y me dijiste que preferías eso a que te digan que actuabas bien. Marcaste un camino con tu labor y con tu compromiso. Algo entiendo pero a la vez me da una bronca infinita”.

También la despidieron desde la cuenta de Actrices Argentinas: “Despedimos a nuestra compañera María Onetto. Luchadora por los derechos de las mujeres y del gremio, hermosa persona, potente actriz, gran maestra. Permanecerá en nosotrxs el eco de su obra como un sonido constante, una referencia amorosa. Nuestro abrazo a su familia y su gente”.

Otra de las instituciones que tuvo palabras para la artista fue la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que recordó su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y su labor en Teatro x la Identidad: “Despedimos con enorme tristeza a María Onetto. Extrañaremos su calidad artística, su compromiso y su solidaridad. Abrazamos a su familia y amigos, y a @TxIBuenosAires”.

Con información de Télam