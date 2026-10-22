Casi cinco meses después: una figura de Telefe se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari.

Casi cinco meses transcurrieron ya desde el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari, en aquel 5 de junio que marcó profundamente a gran parte de los argentinos y a la historia de rock nacional, al tratarse de uno de los artistas más convocantes de todos los tiempos.

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Es por la importancia que el cantante tenía que aquella efeméride es sumamente recordada por todos, o al menos casi todos. Y es que, a pesar del tiempo que pasó desde ese acontecimiento, una importante figura de Telefe sorprendió a todos al enterarse en vivo del deceso del ícono.

La figura de Telefe que se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari

Yipio, exparticipante de Gran Hermano.

La persona en cuestión fue Yipio, la uruguaya que llegó a la final de Gran Hermano: Generación Dorada. En su visita a La Linterna, el programa que Laura Ubfal conduce en Bondi, comentó que por su extensa estadía en la casa hay cuestiones que con el tiempo la fueron anoticiando. "Hubo un montón de cosas, cuando fuimos a ver a Tan Biónica con Mati empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada. Y bueno, era Rubén Rada", expuso como ejemplo, añadiendo que hay "un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea".

Fue allí cuando uno de los panelistas le mencionó: "El indio, ¿no? Estaban adentro de la casa". Al escuchar esto, la oriental adoptó un semblante serio y deslizó: "Ah, no sabía. No sabía que había fallecido...". Acto seguido, reiteró: "Claro, todas esas cosas no las sé".