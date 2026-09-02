El periodista y conductor Gustavo Sylvestre analizó en su programa Mañana Sylvestre por Radio 10 el escenario internacional en torno a la soberanía argentina y el rol de las grandes potencias. En su editorial, retomó los planteos del ex canciller Jorge Taiana para advertir sobre los riesgos que implica la política exterior del gobierno de Javier Milei frente a Estados Unidos y el Reino Unido.

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Durante su intervención, Sylvestre recordó las declaraciones que Taiana al calificarlo como una de las voces más autorizadas en materia diplomática. A partir de esa mirada, alertó sobre la posibilidad de que el alineamiento irrestricto de la administración libertaria derive en una cesión de soberanía encubierta.

El riesgo de un cambio de manos en Malvinas

El conductor explicó que la subordinación de la gestión actual hacia Washington podría abrir la puerta a una modificación sustancial en la presencia extranjera en el Atlántico Sur. Según detalló, el peligro radica en que el archipiélago pase de la órbita británica a una mayor injerencia de las fuerzas estadounidenses.

En este sentido, Sylvestre señaló que, frente a la postura sumisa de las autoridades nacionales, el territorio usurpado podría ser utilizado dentro de la estructura de defensa occidental: "En esta obsecuencia o en este rendirse de Milei ante Estados Unidos, lo que podría ocurrir es que haya como un cambio de mano, ¿no? En vez de Gran Bretaña que pase a Estados Unidos y entregarle a Estados Unidos en el marco de la OTAN".

Las presiones de Donald Trump y las disputas en la OTAN

Por otra parte, el periodista profundizó en los motivos detrás de las recientes versiones diplomáticas vinculadas al líder republicano Donald Trump y su supuesta intención de revisar la posición histórica de la Casa Blanca sobre el reclamo argentino. Sylvestre remarcó que estas declaraciones no responden a una empatía con los derechos soberanos de nuestro país, sino a internas de poder entre las potencias occidentales.

Sylvestre detalló que existen fuertes tensiones geopolíticas entre Washington y Londres debido al financiamiento militar y a las divergencias en materia bélica internacional: "Trump en este momento está contra el Reino Unido, está molesto con los laboristas y su poco apoyo en la guerra contra Irán". A esto sumó los reclamos del dirigente estadounidense porque considera que el gobierno británico no aporta los recursos suficientes para sostener las operaciones de la alianza atlántica.

La advertencia sobre el desenlace diplomático

Frente a este panorama, el conductor advirtió que la cuestión de las islas corre el riesgo de convertirse en una mera herramienta de negociación bilateral entre potencias, dejando a la Argentina en una posición de absoluta vulnerabilidad.

"Nos puede estar usando, puede estar usando Malvinas como un factor de presión o de extorsión a Gran Bretaña. Y capaz que después arreglan y desairan a la postura argentina", concluyó Sylvestre respecto a las consecuencias que esta dinámica geopolítica puede traer para el histórico reclamo de soberanía nacional.