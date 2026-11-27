En una entrevista radial, Patricia Bullrich fijó su postura frente al escenario político de cara al futuro del oficialismo y respondió de manera directa sobre una eventual postulación de Javier Milei para un nuevo mandato presidencial. La dirigente ratificó su pertenencia al espacio y remarcó la necesidad de consolidar el rumbo económico para llegar en buenas condiciones a los comicios.

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Durante el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la entrevistada fue consultada de forma explícita sobre si apoyará o enfrentará una búsqueda de reelección por parte del actual mandatario. Ante la consulta, Bullrich despejó dudas y aseguró que se encuentra plenamente comprometida con el proyecto oficialista.

"Mire, yo ya lo he dicho en infinidad de oportunidades. Yo estoy dentro de un proyecto, yo creo que este proyecto es fundamental que relija", afirmó. En esa misma línea, consideró que todos los integrantes del espacio deben comprometerse al máximo para fortalecer la gestión y acordar las medidas necesarias para encarar el proceso electoral.

El respaldo a la continuidad y el debate con la sociedad

Bullrich remarcó que el objetivo primordial del oficialismo debe ser asegurar la continuidad del rumbo iniciado por Javier Milei. Para alcanzar esa meta, planteó la importancia de profundizar la discusión sobre las herramientas de gobierno tanto a nivel interno como hacia la comunidad.

"Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda y discutir entre nosotros y con la sociedad cuáles son aquellos elementos que nos van a ayudar a llegar holgados a la elección", señaló en el diálogo con Eduardo Feinmann. Asimismo, subrayó que es clave sostener los lineamientos fundamentales del programa vigente.

Del RIGI al reclamo por el alivio a pequeños comercios

Al analizar el panorama productivo, Bullrich diferenció las iniciativas destinadas a las grandes corporaciones de la situación que atraviesan los comercios y las pequeñas unidades económicas. Si bien ponderó la implementación del RIGI y de instrumentos similares, advirtió sobre las demandas de los sectores de menor escala.

"Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes, grandes con el súper RIGI y ha habido medidas y hay medidas para las automotrices, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta", detalló al referirse a la actividad comercial y al consumo.

En ese sentido, la dirigente admitió que los sectores más chicos sufren una carga tributaria elevada que no se puede eliminar de inmediato: "Tienen una mochila muy grande todavía de impuestos, no se pueden sacar todos los impuestos en tres años, que son las más pequeñas, los comercios, el consumo. Así que yo estoy dedicada a eso".

Freno a las discusiones sobre candidaturas

Pese a respaldar abiertamente la continuidad del Presidente, Bullrich rechazó involucrarse en especulaciones vinculadas al armado de listas y a las candidaturas partidarias en esta etapa de la gestión.

"No quiero entrar más, no quiero ninguna discusión que tenga que ver con candidaturas, no quiero saber nada de eso", enfatizó de manera tajante durante la entrevista en Radio Mitre.

Para concluir, Bullrich insistió en que el foco del oficialismo debe estar puesto en atender la coyuntura y las necesidades concretas: "Creo que la concentración, y para eso ahora ganamos muchos meses, la concentración es en cómo nos plantamos frente a la realidad".