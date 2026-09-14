La Bomba Tucumana destrozó a Lilia Lemoine en vivo y dijo lo que muchos piensan: "Se lo digo así”

Gladys La Bomba Tucumana aprovechó su paso por La Noche de Mirtha (El Trece) para criticar duramente a la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine.

Durante la última emisión en vivo de La Noche de Mirtha (El Trece), la cantante de cumbia, Gladys La Bomba Tucumana, habló sobre su deseo de adentrarse en la política y, además, aprovechó el espacio para apuntar contra la diputada nacional Lilia Lemoine.

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Gladys La Bomba Tucumana en La Noche de Mirtha (El Trece).

En ese marco, la cantante argentina de cumbia cuestionó el accionar de algunos legisladores y señaló que deberían concentrarse en los problemas de la gente en lugar de protagonizar escándalos y sacarse fotos. En primer lugar, decidió apuntar contra Virginia Gallardo y expresó: “La escuché hablar dos palabras y las dos palabras que habló se enterró ella sola”.

Luego, la artista no dudó en dirigir sus críticas hacia Lilia Lemoine y cuestionó su comportamiento durante las sesiones. En ese sentido, lanzó: “Después está Lilia esa, es una impresentable increíble, en sesión se sacan fotos y se pelean entre mujeres. Se lo digo así, face to face. Hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas”.

La respuesta de Lilia Lemoine sobre La Bomba Tucumana

Rápidamente, Lilia Lemoine respondió a las declaraciones de Gladys mediante su cuenta personal de X y recordó un episodio de 2021 vinculado a un programa televisivo al que había acompañado a Javier Milei. En ese sentido, la diputada relató: “Jajaja La Bomba, en un programa al que acompañé a Javier (creo que era de Julia Oliván) se estaba perfumando los magumbos detrás de cámara y soltó un ‘me perfumo así me lo levanto a Milei y me lo garc%&o’. O algo así. Era 2021, creo”.

Finalmente, la diputada de La Libertad Avanza cuestionó la postura de Gladys respecto de las peleas entre mujeres y la acusó de tener una actitud hipócrita. En ese marco, lanzó: “Cómo puede ser tan caradura de decir ‘ay, se pelean entre mujeres’ mientras nos bardea de este modo. Más fina que canapé de mondongo”.