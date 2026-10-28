Baby Etchecopar se adelantó a todos y reveló cuando Patricia Bullrich se alejará de Milei: "La fecha que ella dio..."

Baby Etchecopar volvió a hablar sin filtros sobre la política y esta vez puso el foco en la relación entre Patricia Bullrich y Javier Milei. El conductor, que tiene muy buena relación con la senadora, aseguró en su programa de radio que sabe lo que viene. Y dejó una predicción que no pasó desapercibida.

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Una distancia que viene de antes

Bullrich se viene alejando de Milei desde hace tiempo. En los últimos días, la senadora cuestionó sus declaraciones contra periodistas y consideró que el Presidente “cruzó un límite”. Además, no participó de la última reunión de Gabinete y dejó abierta la posibilidad de competir electoralmente el año próximo.

Baby Etchecopar contó cuándo Bullrich romperá con el gobierno.

¿Cuándo abandonará Bullrich a Javier Milei?

En ese contexto, Etchecopar fue directo sobre cuándo se concretaría la ruptura. “Se va a la mierda. La fecha que ella dio fue marzo”, lanzó. Con esa frase dio a entender que, según su lectura, la separación de Bullrich llegará en esa fecha.

El conductor también explicó por qué, a su criterio, ella necesita marcar diferencias. “Sabés qué pasa, Milei te desgasta”, sostuvo. Y fue más allá al hablar de la estrategia electoral que debería seguir la senadora.

Una diferencia que no puede ser chica

“Para que Patricia Bullrich sea electa se tiene que diferenciar mucho, no un poquito”, afirmó. Con esa frase, Etchecopar planteó que no alcanzan los gestos aislados si quiere tener chances en las urnas. Se trata de su opinión, no de un anuncio de la senadora.

El palito para Jonatan Viale

Como suele pasar con él, no se guardó nada y aprovechó para tirarle una chicana a Jony Viale. “El otro día salió Milei con Jony Viale en su cumpleaños, le sopló la vela y todo”, comentó. Así, el comentario sumó una nota de humor a una charla política que ya venía bastante picante.

Habrá que ver si la fecha que marcó Baby se cumple o si, como él dice, termina acertando como un vidente. Mientras tanto, Bullrich sigue sin definir su futuro y los chicanazos en la radio suman clima para el verano.