Aún no se conocen las causas: dolor por la muerte de una querida actriz de El Chavo del 8

Una reconocida actriz que interpretó un recordado papel en El Chavo del 8 murió el miércoles 11 de noviembre a los 82 años en México.

La reconocida actriz mexicana que interpretó a Gloria en la exitosa serie El Chavo del 8, Regina Torné, murió el miércoles 11 de noviembre a los 82 años en México. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores y generó tristeza entre los seguidores de la ficción.

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Regina Torné como Gloria en El Chavo del 8.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Según publicó TN, medios mexicanos señalaron que sus familiares la encontraron sin vida en su domicilio. La salud de la actriz había atravesado complicaciones durante 2025, cuando sufrió una caída que la obligó a permanecer internada durante varias semanas.

A lo largo de su trayectoria, Regina Torné participó en numerosas producciones de cine y televisión. Además de interpretar a Gloria, la vecina que era el interés amoroso de Don Ramón en El Chavo del 8, alcanzó un importante reconocimiento por su papel de Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, por el que recibió un premio Ariel.

Quién era Regina Torné

Regina Torné fue una actriz, cantante y presentadora mexicana, nacida en Villahermosa, Tabasco. Comenzó su carrera artística en 1962 como cantante de jazz y posteriormente se dedicó a la actuación, debutando en el cine con Despedida de soltera, estrenada en 1966. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones cinematográficas.

Uno de sus papeles más reconocidos fue el de Mamá Elena de la Garza en Como agua para chocolate (1992), película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel, interpretación por la que recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

También formó parte de la televisión mexicana con participaciones en El Chavo del 8, donde interpretó a Gloria, y en telenovelas como Clarisa, Retrato de familia, La loba y Cielo rojo. Además de su trabajo frente a las cámaras, se adentró en el teatro y en la formación artística.