El periodista atendió a pacientes en San Justo y expresó su emoción por reencontrarse con la medicina después de más de 40 años dedicados a los medios.

Nelson Castro es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, pero detrás de su extensa trayectoria en televisión y radio existe otra profesión que marcó su vida: la medicina. Recientemente, el periodista volvió a ejercer como neurólogo en una jornada solidaria que lo conectó con sus primeros años de formación.

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Nelson Castro volvió a ejercer la medicina como médico voluntario

Después de más de cuatro décadas dedicadas al periodismo, Nelson Castro decidió ponerse nuevamente el guardapolvo y sumarse a una iniciativa de asistencia sanitaria gratuita. El periodista participó como voluntario de la asociación civil "Me regalás una hora", una organización que ofrece atención médica a personas que no pueden afrontar los costos de una consulta o de sus tratamientos.

La jornada se desarrolló en la parroquia Sagrado Corazón de San Justo, donde distintos profesionales de la salud brindan parte de su tiempo para atender a quienes necesitan asistencia. Durante su participación, Castro examinó a varios pacientes y colaboró con las consultas médicas que se realizaron en el lugar.

Entre las personas atendidas se encontraba un hombre que sufrió un ACV hemorrágico en 2023 y que todavía enfrenta dificultades derivadas de sus secuelas. Durante la consulta, relató los obstáculos que encuentra para conseguir los medicamentos necesarios y continuar con su rehabilitación.

También recibió a una mujer de 82 años que necesitaba una modificación en su tratamiento para controlar la hipertensión arterial. La experiencia permitió al periodista reencontrarse con una profesión que, pese a su alejamiento de la práctica cotidiana, sigue ocupando un lugar importante en su historia personal.

La emoción de Nelson Castro al atender pacientes en San Justo

El regreso a la actividad médica tuvo un significado especial para Nelson Castro, quien expresó su emoción por participar de una propuesta solidaria y compartir la jornada con otros profesionales.

"Es algo que a uno lo llena por dentro de una forma que no te puedo explicar. El corazón se te va pleno, más allá de lo que vos sentís, en el otro también", manifestó al referirse a la experiencia.

Además, destacó el compromiso de los médicos y especialistas que colaboran con la asociación, así como la importancia de brindar contención a quienes atraviesan situaciones económicas complicadas.

"Qué placer volver a ejercer la medicina en un ámbito tan conmovedor como este, acompañando a médicos que hacen el bien, escuchando y atendiendo a gente humilde que viene aquí esperando encontrar la solución para su problema de salud, los medicamentos y, fundamentalmente, afecto y comprensión", señaló.

La iniciativa reúne a profesionales de diferentes disciplinas, entre ellos kinesiólogos, podólogos, nutricionistas, médicos clínicos y cardiólogos. El objetivo es ofrecer atención y acompañamiento a personas que encuentran dificultades para acceder al sistema de salud.

Qué estudió Nelson Castro: su carrera de médico neurólogo

Nelson Castro volvió a ejercer como médico neurólogo durante una jornada solidaria organizada por la asociación civil "Me regalás una hora"

Aunque su nombre está asociado principalmente con los medios de comunicación, Nelson Castro tiene formación universitaria en medicina. Se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posteriormente se especializó en Neurología.

Su preparación académica no terminó allí. También realizó una especialización en Periodismo Médico en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, una formación que vinculó sus dos grandes áreas de interés: la medicina y la comunicación.