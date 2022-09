Repudio unánime del medio artístico al atentado contra Cristina Fernández

Actrices, actores, directores y directoras teatrales y cinematográficos se pronunciaron hoy con un claro mensaje de repudio ante el intento de asesinato que sufrió anoche la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y reafirmaron la voluntad democrática ante la violencia política.

Cecilia Roth, Paola Barrientos, Víctor Heredia, Rita Cortese, Alejandra Darín, Roberto Moldavsky, Nito Artaza. Daniel Aráoz y Carlos Portaluppi, entre otros, se manifestaron en declaraciones a Télam sobre el atentado y reclamaron el esclarecimiento del ataque.

"Hoy no queda lugar para la indiferencia. La violencia desatada y naturalizada nos deja a todos en un estado de riesgo y vulnerabilidad inaceptable. Nuestra historia no nos permite quedarnos silenciosos", destacó la actriz Paola Barrientos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, en comunicación telefónica desde España, Cecilia Roth manifestó su "estado de shock" y un "estado de enorme dolor, incluso físico".

"Estoy en España, por la mañana en el AVE (ferrocarril de alta velocidad) yendo de Madrid a Barcelona me enteré por mi hijo en estado de shock del intento de magnicidio contra Cristina. Estoy volviendo a Madrid otra vez en el AVE. Sigo en un estado de enorme dolor, incluso físico. Estuve todo el día trabajando sin quitarme del corazón un nuevo sentimiento que creí imposible sentir jamás, parecido al 'final del amor'. Tengo dolor y miedo y también mucha necesidad de que la verdad se ponga de pie", destacó la actriz.

Roth agregó: "Basta de odio y mentiras. Permiten que un sicario que por milagro no pudo completar su tarea, parezca un lobo solitario y loco. Tengo miedo, tengo miedo por Cristina, tengo miedo de sangre corriendo por las calles. Basta. Este es el límite. Hemos llegado al límite. Y no es casual, desde hace mucho tiempo el odio está contaminándonos. Basta de 'ellos y nosotros' porque nos autoaniquilaremos. Memoria, verdad y justicia otra vez y siempre".

El cantante Víctor Heredia destacó: "Solamente puedo decir frente a esta consternación que vivimos todos los argentinos anoche que repudio enérgicamente el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, pero también repudio a los instigadores del odio que nos colocó en una situación de esta naturaleza".

"Creo que la democracia debe generar rápidamente nuevas herramientas que le permitan defenderse del terrorismo intelectual que cotidianamente insulta, descalifica y tergiversa la honorabilidad de quienes fueron elegidos democráticamente por las mayorías", destacó Heredia en charla con Télam Radio.

La presidenta de la Asociación de Actores, Alejandra Darín, manifestó "gran dolor y consternación. La escalada de violencia que venimos viviendo no nos deja asombrarnos ante una acción tan vil como es este ataque a la Vicepresidenta de la Nación, que es un atentado contra la democracia y contra todos. Marchamos pacíficamente para repudiar este acto y en defensa de nuestro derecho a vivir democráticamente y en paz".

La actriz y cantante Rita Cortese citó al escritor Julio Cortázar al señalar: "Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella".

"Es clarísimo que en este caso estamos en la presencia del paroxismo de quienes quieren la miseria de un pueblo, que es este intento de magnicidio, intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta de los argentinos", destacó Cortese.

"Este acto está abonado sin dudarlo porque quienes quieren un mundo de exclusión, por quienes quieren un mundo sin palabras, los que quieren un mundo sin pasión, por los que quieren un mundo de mentira", agregó Cortese.

Mientras que Ana Celentano dijo a Télam: "Se cruzó una línea, se pasó un límite que parecía que desde el retorno de la democracia estaba consensuado y afirmado en la sociedad que era no mas violencia política, es muy fuerte sentir que pasamos ese límite, eso implica que hay que repensar cómo nos reorganizamos frente a un acontecimiento que pone en jaque a la democracia".

En tanto, Luis Machín respondió a esta agencia: "Se presentía desde hace años que la instalación de la naturalidad de las agresiones derivaría en desencuentros o encontronazos. Se presentía que relativizar las agresiones periodísticas derivaría en confusión de mucha gente. Pero replican en tantos medios las voces del odio que el oído se hace un cayo para muchos y ya no se escucha. Se acepta".

El actor, productor teatral y exsenador nacional por el radicalismo Nito Artaza manifestó su "repudio" y expresó su "solidaridad con la señora vicepresidente de la Nación" y llamó a que hoy sea "un día de reflexión para los argentinos".

"Desde hace mucho tiempo que vengo insistiendo sobre la pacificación, tenemos que resguardar nuestra democracia que tanto nos costó conseguirla", afirmó.

Daniel Araoz dijo estar "profundamente conmovido por la gravedad institucional de los hechos ocurridos, quiero hacer llegar este mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

El comediante Roberto Moldavsky destacó que "es muy difícil volver atrás del odio y es muy peligroso y ayer fue un punto muy alto y creo que increíblemente nos da una segunda chance de volver a repensar este tema".

El actor Iván Moschner expresó: "Fue escalofriante la imagen del arma que amenazaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Necesariamente nos cabía una tarea, inmediatamente repudiar el atentado. Y reclamar el esclarecimiento. Seguí mirando las imágenes y me llamó la atención la frágil seguridad que rodeaba a vicepresidenta. La investigación deberá atender a todos los flancos que rodearon este intento de magnicidio".

La dramaturga y directora teatral Eva Halac señaló que "quizás para terminar con la violencia hay que dejar de hablar de amor y de odio. Parecemos envueltos en una guerras de religión, con fanatismos y ceremonias".

"El amor y el odio corresponden a las luchas entre el bien y el mal. La política debería ser mas adulta, menos emoción futbolera, menos sentimental, la clase política debe aprender que cuando nombran a alguien nombran a un grupo de gente".

La realizadora cinematográfica Sandra Gugliotta afirmó: "Néstor (Kirchner) y Diego (Maradona) hicieron el milagro de que las balas no salieran del arma que podría haber cambiado nuestra historia. No solo salió ilesa, sino que se transformó en mito. Ahora toca que ese milagro se extienda a todos y que el poder de la calle, llena de gente que quiere creer, trabajar, amar y construir un país más justo, pueda más que los que no quieren que nada se reparta".

El actor Roly Serrano señaló: "Estoy absolutamente preocupado triste y preocupado en un momento donde el odio se ha transformado en una herramienta cotidiana de convivencia, donde un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se considera el rey absoluto, donde los jueces, gente tan importante para la convivencia de una sociedad, han perdido total credibilidad".

El director y escritor de teatro de las infancias, Héctor Presa señaló que "para nosotros que desde el escenario tratamos de fomentar en los niños y niñas la comunicación, la solidaridad, el amor por el otro, nos resulta inadmisible la violencia en la vida cotidiana de un país. Repudiamos enérgicamente el atentado y nos sumamos a los que bregan por la paz social".

"Repudio absolutamente el atentado a la Vicepresidenta Cristina Fernández. Basta de discursos violentos desde todos los sectores. Respetemos la democracia", afirmó el actor Carlos Portaluppi.

"El odio siempre llevó al mundo, históricamente, a los peores crímenes de la humanidad. Pensar en la paz, desear la paz. Repudio este hecho lamentable contra la Vicepresidenta. Quiero pensar un camino para el pueblo argentino lleno de luz y de amor", destacó la actriz y conductora Claribel Medina.

Con información de Télam