Se presenta en Tandil y Mar del Plata una obra sobre las problemáticas de la discapacidad

La obra “El sueño de Nahuel” se presentará este verano en Tandil y en Mar del Plata con el fin de abordar la problemática social que roza todo tipo de discapacidad y encarar lo que sucede puertas adentro del seno familiar.

Con doce actores y bailarines en escena y dirigida y escrita por el marplatense Matías Cancemi, la obra relata la historia de Laura y su hijo Nahuel, un joven de 25 años con retraso madurativo psicomotriz, que intentará ser rehabilitado socialmente por Paula, una acompañante terapéutica recién recibida que tendrá que enfrentarse a una estructura familiar consolidada.

La obra, se presentará en el Anfiteatro de Tandil el próximo lunes 17 y el 18 en el Teatro Colón de Mar del Plata.

La misma está basada en la historia real de Ayelén, hermana del autor, que tiene un retraso madurativo psicomotriz.

“La principal premisa que nos tiene sobre los escenarios una y otra vez es justamente llegar a todos lados. Esta obra, a diferencia de otras que he dirigido o actuado, no se basa en que la gente salga y me diga: "Que linda salió, te felicito", sino que afuera pueda recibir una palabra de reflexión, de cambio”, contó a Telam el director Matías Cancemi.

Además agregó que “la devolución más hermosa es la que viene de alguna persona que pudo reflexionar sobre discapacidad, que puedo ampliar o modificar su plano de visión; que se sintió identificada con cualquiera de las escenas, que rió o lloró pero porque tocamos esa fibra que buscamos tocar”.

Con información de Télam