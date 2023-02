Matthew Fox vuelve a la pantalla chica después de "Lost" con la miniserie "Last Light"

"Last light", la miniserie marcada por la contaminación de suministros de petróleo a nivel mundial que marcó el regreso a la pantalla chica de Matthew Fox tras su papel del doctor Jack Shephard en "Lost", se estrenó anoche por la pantalla de AMC.

"Llevaba siete años alejado de esta forma de contar historias y de los sets de filmación, había llegado a un punto en el que me entusiasmaba la idea de volver a intentarlo y ver qué se sentía luego de una pausa tan grande", dijo Fox en declaraciones a las que accedió Télam.

Compuesta por cinco episodios y dirigida por Dennie Gordon, esta miniserie es la adaptación de la novela homónima de Alex Scarrow muestra a Andy Yetas (Fox), un brillante ingeniero petroquímico con dificultades para conciliar la vida laboral con la personal, en plena crisis con su esposa, cansada de que su marido la tenga en un segundo plano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En medio de ese complejo contexto personal se desata una crisis sacude a todo el planeta: los suministros de petróleo fueron contaminados por un agente infeccioso desatando el caos a nivel mundial y Andy es el único capaz de remediar este desastre.

Por un lado, no puede rechazar brindar su ayuda pero, por otro, su familia lo necesita y él deberá decidir qué hacer.

"La historia trata un tema global, una conversación muy importante en estos momentos. Todos, incluidos los gobiernos, tenemos que tomar decisiones basadas en lo que está pasando en el mundo en términos de cambio climático pero esta serie no trata de política, sino que es el telón de fondo de una historia sobre el amor de una familia que vuelve a reunirse y es casi como un nuevo comienzo", explicó el actor que participó en la popular serie de la década del ´90 "Party of five".

En ese sentido, definió su personaje como "un tipo que ha olvidado quién es, se ha dejado seducir por el dinero y probablemente lo justifica por la profunda necesidad de mantener a su familia".

"Creo que mucha gente puede identificarse con eso", destacó el actor que comparte elenco con Joanne Froggatt ("Downtown Abbey") y Tom Wlaschiha (Game of Thrones/Stranger Things).

Con información de Télam