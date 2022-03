Lara91k: "Siento que logré hacer un disco con un peso real y contundente"

(Por Javier Berro) Lara Artesi, la cantante, compositora y productora conocida como Lara91k, presenta mañana en vivo en Niceto Club su primer disco larga duración, "Como antes", que siente que tiene "un peso real y contundente" y que se desarrolla como una retrospectiva nostálgica y madura "sin encasillarse" en ningún género musical.

Con canciones e interludios que marcan un tono confesional, la artista desglosa su propia vulnerabilidad para correrle el velo a los temores de una vida adulta, los problemas de dinero, el desamor y el vacío existencial, en algunas secundada por aliados como Santiago Motorizado, Duki, Paco Amoroso, Dinastía y Saramalacara, y siempre bajo la producción repartida entre Perci y Bruno Donato.

"Eres para mí" –una de su autoría que toma prestadas algunas líneas del hit de Julieta Venegas- ya cosecha millones de reproducciones en las plataformas digitales desde su estreno y se ofrece como uno de los primeros éxitos virales del año.

"Yo soy un ser muy nostálgico, en las letras y en todo. Empecé a armar un relato a partir de la nostalgia y de todas estas imágenes que tenía en un disco rígido que estaba roto desde hace once años y que arreglé recién ahora. Fue una locura encontrarme con toda esa data y revivirlo todo. Y se terminó armando un poco solo el concepto", sostuvo.

-Télam: ¿Qué sensaciones te quedaron después de haber compartido esta retrospectiva tan personal que es "Como antes"?

-Lara91k: Por un lado estoy re contenta de haber podido mostrar este primer disco solista que vengo laburando durante toda mi vida. Y obviamente que revisar el pasado te pone en un lugar re sensible, porque es muy loco también. Cuando veía los videos con la música en la fiesta de lanzamiento, me pasaba de sentirme muy desnuda. Me puse a pensar qué había hecho con las letras y todo. ¿Qué es esto del músico que está exponiéndose todo el tiempo? Es rarísimo. Pero estoy muy contenta y flasheando con la gente que lo está re escuchando. Yo tenía mis dudas en un mundo y un tiempo de singles, pero que le hayan dado bola a una pieza entera me parece hermoso y reconfortante después de tanto trabajo.

-T: ¿Pensás que está destinado a fijar un poco el tono en esto de recuperar el valor y el concepto de los discos?

-L: Yo consumo mucho discos. Pienso que "Como antes" está buenísimo para los que los consumen y también para aquellos que no lo hacen y que se cruzan con esto como algo flashero, como gente más joven que por ahí no curtió tanto la cultura del disco. Yo siento que es una pieza que es para siempre, porque los discos perduran más. No sé cómo va a ser el futuro del mundo de los singles y si van a perdurar, pero a mí el disco me hace sentir algo distinto. Es una pieza entera con un relato y un concepto, que en este caso se fue formando de manera muy orgánica. Los discos que escucho son así, y entonces yo quería hacer uno que también tuviera un peso real y contundente, y siento que lo logré.

-T: ¿Sigue funcionando tu cuarto como un centro de creatividad? ¿Por qué elegís ese contexto para componer?

-L: Desde los 15 que hago música desde mi cuarto o en un living. Está mucho esa sensación en mi música. Me acuerdo que a los 15 me encerraba con una guitarra a componer durante horas con la sensación de estar con uno mismo pero creando algo que para uno es gigante y más después de compartir esa sensación con el mundo. Hoy ya me muevo de mi casa para trabajar con otras personas; parece una boludez pero para mí es re importante el haber podido separarlo. Se volvió más un trabajo que un oficio: antes era el hobby de una pibita en la casa y hoy en día es ir a un estudio, aunque ahora justo estuve viajando un montón, y estoy flasheando que necesito volver a mi cuarto a hacer música.

-T: ¿Cuál es la historia detrás de la invitación a Santiago Motorizado?

-L: En estos videos que revisité de mi adolescencia encontré uno en mi cuarto con mis amigas escuchando "Amigo Piedra". La música de El Mató me acompañó desde siempre, y lo más nuevo también me fascina. "El tesoro" es un himno, directamente. Y desde siempre tuve ese respeto por una persona que no me había cruzado nunca. Lo conocí hace casi un año en un cumple de Zoe (Gotusso). Yo estaba bastante en pedo, así que empecé a poner mis canciones para ver cómo sonaban delante de otras personas. Lo encaré y le dije que tenía que subirse a alguna; así toda loca, nada que ver. Le mostré "Como antes" y le re gustó, y quedamos en juntarnos en la semana. Yo lo llamé tipo muy fan y el chabón, de pronto algo tímido, me decía que pensaba que no lo iba a llamar. "¿Pero cómo no te voy a llamar?" (risas). Así que vino y también fue bastante loco para él, porque pensó que venía a cantar algo que ya estaba escrito. Y fue como "bueno, ahora hacé tu verso", como en el mundo del urbano. Él me decía "pero yo no laburo así", pero bueno, igual lo hizo en frente nuestro y en el momento.

-T: Para los dos habrá sido interesante mezclarse sin prejuicios

-L: Cien por ciento. Alto capo. Siempre pienso que las personas que vienen de otro palo y no usaron nunca un auto-tune me van a odiar por la música que hago, y el chabón nada que ver. Una vez fui a su casa y puso temas como "Con altura" de J Balvin y Rosalía. También me mandó un mensaje para decirme que le había encantado el disco. Pegamos onda; lo quiero mucho.

-T: ¿Es verdad que para incluir un pasaje de "Eres para mí" le escribiste directamente a Julieta Venegas, que ya te tenía en el radar y le gustaba lo que hacías?

-L: Eso es una puta locura. Yo estaba en el estudio con Duki haciendo el tema y me pintó cantar esa frase no sé por qué. Para mí fue jodiendo, pero el Duko me dijo que era increíble. Y, al final, ella hasta terminó diciéndome de juntarnos a escribir y que le gustaba mi música. Uno piensa como fan desde chico que a esas personas con las que flasheás ni en pedo les va a gustar lo que hacés o que tampoco te van a junar, y después se termina dando un trato de colegas. Hace poco me la crucé en una sala de ensayo y fue un amor.

