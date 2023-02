Fernando Rubio presentará "Todo lo que está a mi lado" en el Hall Alfredo Alcón

El director, dramaturgo y performer Fernando Rubio presentará una original propuesta escénica, “Todo lo que está a mi lado”, en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Corrientes 1530), el martes 28 de febrero y los subsiguientes miércoles 1, jueves 2, sábado 4 y domingo 5 de marzo a las 17, con entrada libre y gratuita.

La obra, de 15 minutos de duración, es interpretada por Marta Lubos, María Abadi, Vanina Falco, Milagros Gallo, Lourdes Pingeon, Lucrecia Oviedo y Natalia Salmoral, con asistencia de dirección y coaching vocal a cargo de Sofía Trucco y participará de la programación del FIBA 2023 (Festival Internacional de Buenos Aires).

“La obra nace después de un sueño -dice Rubio-, con el recuerdo olvidado de una historia de la infancia, una historia alojada en algún lugar de la mente y el cuerpo durante 25 años. Ese espacio concreto e imaginario da cuerpo a un nuevo pensamiento estético sobre la intimidad, el movimiento sutil, las derivas de la memoria, el vínculo con los otros, nuestra presencia en el tiempo y la extraña forma que tenemos de habitar espacios afectivos en relación a lo desconocido. Objetos reconocidos en espacios reconocidos se resignifican y mutan a través de los cuerpos”.

Fernando Rubio nació en Buenos Aires en 1975, es director, dramaturgo, performer y artista visual. Docente de la Maestría de Artes Performáticas de la Universidad Nacional de Arte y director del proyecto de residencias artísticas El Jardín Sahel, presentó sus obras en festivales internacionales de teatro y cine, museos, centros de arte, teatros y espacios públicos de Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, México, Portugal, Rusia, Singapur y Uruguay.

Entre sus obras, instalaciones y performances más destacadas figuran “Pueden dejar lo que quieran”, “Cuando hablamos de amor”, “Yo no muero, ya no más”, “The Time Between Us”, “Decir afuera”, “Caixa Preta”, “Donde empiezan las cosas que son importantes”, “Cuando el dolor termine” y “Mirar, un retrato sobre Buenos Aires”.

Con información de Télam