El punk feminista de L7 aterriza por primera vez en Buenos Aires

El cuarteto rockero estadounidense L7 pisará por primera vez un escenario argentino el 31 de octubre en Groove de Palermo, donde repasará parte de un catálogo musical que aportó a la fundación del movimiento feminista estadounidense 'riot grrrl' a principios de los años noventa.

La banda, conformada por Donita Sparks (guitarra/voz), Suzi Gardner (guitarra/voz), Dee Plakas (batería) y Jennifer Finch (bajo), retomó su camino en el 2014 luego de una pausa de 14 años.

Desde entonces, el cuarteto oriundo de Los Angeles lanzó canciones como 'I come back to bitch' y 'Dispatch from Mar-a-Lago' con el queretoma el sonido grunge por el que alguna vez fueron aclamadas como la versión femenina de Nirvana.

Desde que grabaron su primer disco en 1987, dos años después de la formación de la banda, L7 cuenta con seis discos de estudio, tres grabaciones en vivo, un álbum de versiones, entre un montón de éxitos.

A lo largo de su carrera, lanzaron música bajo diversos y reconocidos sellos como Epitaph, Sub Pop, Slash Records y Warner.

Con información de Télam