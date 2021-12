El grupo de jazz Escalandrum estrenó un single con una versión de "Ji ji ji" de Los Redondos

El grupo de jazz Escalandrum estrenó un single con una versión de "Ji ji ji" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, especialmente arreglado, interpretado y grabado en ocasión del aniversario 35 de la edición del álbum "Oktubre", que se celebra este año.

La versión jazzera de "Ji ji ji” fue encargada por la producción del programa de TN "La Viola", que emitió un especial con varias bandas sobre el icónico disco de la historia del rock nacional, y a partir de hoy está disponible a través de todas las plataformas digitales de Escalandrum y de Warner Music Argentina.

"Me encanta la sonoridad del tema, pero lo que más me conmueve es su sonido de grupo, en el que confío mucho más que en el sonido de un solista; 'Ji ji ji' tiene dos partes bien marcadas y me hace acordar a Nirvana, que tenía una parte tranquila y otra que explotaba", dijo Pipi Piazzolla de Escalandrum.

El músico agregó: "Es un temazo y estamos muy contentos de poder hacerlo con Escalandrum".

Con información de Télam