El encierro porteño de un estadounidense en la pandemia retratado en un documental intimista

"Diario de encierro" es el nuevo documental de Jeff Zorrilla, estadounidense radicado en Buenos Aires, donde vivió el aislamiento por la Covid 19 y que retrató en un documental intimista, filmado en 16 milímetros y revelado en el baño de su casa, que se estrena este jueves en salas cinematográficas.

"Yo siempre estoy filmando y revelando, así que cuando se presentó un evento mundial como la pandemia decidí que quería registrar todo lo que pasaba desde un punto de vista personal. Me di cuenta de que era una película cuando empezó a salir el tema de la paternidad. En ese momento contacté a Hernán Roselli y empezamos a organizar el material para buscar una línea narrativa que uniera todos mis diarios", dijo el director a Télam.

Zorrilla regresa al largometraje luego de cinco años, cuando presentó el aplaudido "Monger", cinta en la que desnuda el turismo sexual en Buenos Aires, que deriva en abusos y, también, en amores.

Con "Diario de encierro", Zorrilla intenta echar luz sobre las medidas adoptadas por el Gobierno argentino durante el 2020 y, como una situación espejo, las del estadounidense, más propenso a las aperturas.

La película de Zorrilla no sólo sirve para ver un trabajo en fílmico, algo que no se consigue fácilmente en estos días, sino, también, para ver cómo pensaba uno en ese momento y cómo se vivencia hoy la pandemia. Lejos de juzgar, Zorrilla muestra lo que su título sugiere: un diario de una persona que estaba encerrada y que se movía más por miedo que por lógica.

Y, en el medio, la paternidad.

T: A exactos tres años, ¿creés, viendo los videos, que fueron acertadas las medidas que se tomaron?

JZ: Mis diarios siempre son filmados en el momento, así que algo interesante de la película

es que te lleva a esos momentos de incertidumbre cuando no sabíamos si los hospitales iban a colapsar, si iba a haber vacunas, etc. La película es sobre cómo yo, como muchos otros, seguí adelante con mi vida y me replanteé ciertas preguntas en el marco de esa situación global única.

T: ¿Qué descubriste de vos y del mundo que te circunscribe montando la película?

JZ: Los grandes temas que surgieron durante el montaje de la película tienen que ver principalmente con mi vida como extranjero en Argentina, mi relación con mi propio país, mi relación con el arte y finalmente la paternidad. La pandemia funcionó como una pausa en mi vida que me forzó a reflexionar sobre quién soy y cuáles son mis deseos. Por ejemplo, algo que surgió que todavía me sorprende es una pasión por la jardinería y la huerta que nunca podría haber aparecido antes.

T: ¿Cuál fue tu intención? ¿Retratar lo que viviste en el momento que filmaste o mostrar cómo ves hoy el 2020 y 2021?

JZ: Supongo que la película trabaja con las dos miradas; como ya dije, todos los diarios fueron registrados en el momento, la película trabaja con la falta de análisis retrospectivo, el espectador me acompaña a través de esas experiencias. Pero a la vez fue un año después trabajando con el editor, que empezamos a ver los diferentes hilos de historias que aparecían en el material. Es una película muy personal pero mi esperanza es que cuente una experiencia en algún punto universal que como sociedad todavía no hemos procesado lo suficiente.

