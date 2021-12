Darín narra la crisis del 2001 para History: "No tener memoria afecta el presente y el futuro"

Ricardo Darín presta su voz como narrador del documental "2001: El año del corralito", una producción realizada al cumplirse dos décadas de la profunda crisis económica y política de diciembre de ese año en Argentina que narra los eventos previos al estallido social a través de los testimonios de sus protagonistas, y que se estrenará hoy a las 21 en el canal de cable History.

"Todo lo que le pasó al pueblo, el sufrimiento, la tristeza y el abandono fue realmente doloroso y dejó una huella muy marcada. Es doloroso recordar pero mucho más lo es no tener memoria, porque afecta el presente y el futuro, a nuestros hijos y nietos y a toda la sociedad", destacó el reconocidísimo actor en una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales sobre la temática del proyecto.

Y en ese sentido, Darín consideró que "la experiencia que atravesó el país en su conjunto a partir de lo que ocurrió en esa fecha ojalá pueda servir para adelante, para intentar no pasar por los mismos lugares y no cometer los mismos errores, lo que genera injusticia sobre injusticia".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A través de entrevistas y un extenso trabajo de investigación periodística, "2001: El año del corralito" busca explicar las distintas facetas del contexto que derivó en la implementación de la medida conocida como "corralito", impuesta por el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, que restringía el libre acceso a los depósitos en cuentas bancarias.

Para explicar las consecuencias fatales de la implementación de la medida, que se sumó así al agudo deterioro de las condiciones sociales y a una comprometida institucionalidad, el documental se remonta a 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem junto -nuevamente- a Cavallo, a cargo de la cartera de Economía, llevaron a cabo el Plan de Convertibilidad que igualaba el valor del peso y el dólar.

A partir de ese punto en el tiempo, el especial da inicio a una narrativa en la que aparecen figuras involucradas de esa época como el mencionado Cavallo, el expresidente Eduardo Duhalde, la exministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide y Ramón Puerta, quien sucedió a De la Rúa tras su renuncia y ocupó la presidencia provisional hasta la jura de Adolfo Rodríguez Saá dos días después.

También forman parte de la nómina de entrevistados el exsecretario de Hacienda Oscar Lamberto, la actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Cecilia Todesca Bocco; los politólogos Rosendo Fraga y Mariano Caucino; y los periodistas Reynaldo Sietecase, Fanny Mandelbaum y María O'Donnell.

Por su parte, diferentes personas que trabajaban como empleadas bancarias al momento del estallido, testigos de los saqueos y ahorristas que se vieron afectados por la crisis aportan sus testimonios al documental de una hora de duración, que abunda en imágenes inéditas y material de archivo de los cacerolazos y las trágicas manifestaciones masivas que simbolizaron el enojo y la incertidumbre de la ciudadanía.

La elección de Darín como narrador de "2001: El año del corralito" se produce a poco de su participación en el elenco de "La odisea de los giles", el filme de Sebastián Borensztein estrenado en 2019 que se traslada a esos años y sigue a un grupo de vecinos de un pueblo en la provincia de Buenos Aires que descubre que el dinero que había invertido para fundar una cooperativa fue retenido por el banco.

"La ficción nos ofrece la oportunidad de contar una historia particular mostrando el contexto general de lo que ocurrió. Probablemente en otros andariveles se ocupan los testimonios y documentos, pero la ficción nos permite calar profundamente en lo que le ocurrió al menos a algunas personas, en su intimidad, en sus proyectos frustrados, en esa sensación difícil de definir que es cuando uno atraviesa una circunstancia de gran injusticia y no es escuchado por nadie", comentó Darín al respecto.

Después de conformar el elenco de la cinta junto a Luis Brandoni, Verónica Llinás y Andrés Parra, entre más, "aparecía como factible hacer la narración de este documental -siguió-, del que uno cree que recuerda todo y que tiene almacenadas todas las experiencias escuchadas y comentadas".

"Basta recorrerlo para darse cuenta de que nuestra capacidad no alcanza para retener todo lo que pasó. El documental es obviamente una síntesis de lo que le pasó a miles de personas, pero creo que acabadamente ilustra y muestra el dolor y la desazón en la que se vio sumergida tanta gente", agregó el intérprete, quien señaló que durante el desarrollo del documental se sintió "impactado muy fuertemente" por revivir la época.

Justamente por eso, consideró además que este recorrido de los hechos ocurridos en diciembre de 2001 que realiza la producción es una manera de ejercer la memoria: "La responsabilidad de los pueblos es esa, mi esperanza está más cifrada en que recuperemos la conciencia de que los dueños de la situación debemos ser los ciudadanos", opinó Darín.

"Somos nosotros los que decidimos, con nuestra voz y nuestras acciones, sobre todo en esta era que es la de la comunicación, la era digital, donde una idea o una palabra atraviesa regiones en un instante. Tenemos que recordar que los funcionarios públicos son personas que el pueblo eligió para que nos representen, y debemos exigirles que nos escuchen permanentemente", añadió.

Y en esa línea, concluyó: "No nos tenemos que dejar confundir en ese sentido, tenemos que confiar en que si ejercitamos nuestra memoria, tenemos más chances de mirar para adelante con buenas herramientas. Es fundamental que hagamos esta especie de discriminación de información para no sentirnos atosigados por el torrente de datos que recibimos a diario y para que lo verdaderamente importante lo sea, y lo que no, no".

Además de su transmisión en la señal History, "2001: El año del corralito" podrá verse en repetición el lunes a las 18, el miércoles a las 22 y el próximo domingo a las 23, en la plataforma History Play.

Con información de Télam