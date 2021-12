Cortos, medios y largometrajes del Festival Escenario en la sala Lugones del San Martín

El Complejo Teatral de Buenos Aires y Fundación Cinemateca Argentina anuncian en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín el “3° Festival Escenario”, entre el miércoles 15 y el sábado 18 de diciembre, que incluye largometrajes y cortos documentales recientes, así como rescates de material poco visto, como el mítico filme “Venga a bailar el rock” y un registro de la banda Manal en el Parque Garay de Santa Fe en 1971.

La programación presencial y virtual completa del Festival Escenario puede consultarse en el sitio web https://www.festivalescenario.com/

La agenda completa del ciclo es la siguiente:

- Miércoles 15 a las 18: “ Manal: Elena" (corto, 1971), de Eduardo Deyacobbi y Antonio Torres, más el largo “Metales aliados” (2021), de Mariano Di Césare.

- Jueves 16 a las 15: “Tango-19” (Argentina, 2021, corto), de Federico Serafín, más “La onda de la alegría” (Colombia, 2020, corto), de Alejandro Escobar y Diego Cano, más el largo “Porque todas las quiero cantar: Un homenaje a la canción rochense” (Uruguay, 2020), de Florencia Núñez.

- A las 18: “Conventillo” (Argentina, 2020, corto), de Lucía Horvath, más “Todos caminamos” (Chile, 2020, corto), de Ricardo Valenzuela Pinilla y Mario Rojas Sepúlveda, más “I Wish I Was Like You” (Italia, 2019, mediometraje), de Luca Onorati y Francesco Gargamelli.

- A las 21: “Bassi: La Bestia” (Argentina, 2021, corto), de Marcelo Castillo, más el largo “Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.” (Alemania, 2021), de Philipp Reichenheim.

- Viernes 17 a las 15: “Venga a bailar el rock” (Argentina, 1957), de Carlos Stevani.

- A las 18: “El arte musical” (Argentina, 2020, corto), de Nahuel Ugazio, más el largo “Stop” (España, 2021), de Stanley Sunday.

- A las 21: “La voz del viento” (Argentina, 2021), de Daniel Gagliano.

- Sábado 18 a las 15: “El elemento enigmático” (Argentina, 2020, mediometraje), de Alejandro Fadel.

- A las 18: “Radio Olmos” (Argentina, 2019), de Gustavo Mosquera.

- A las 21: “Panash” (Argentina, 2021), de Christoph Behl.

