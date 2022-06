Arturo Sandoval traerá toda su historia en el jazz latino a Buenos Aires

El trompetista, pianista y compositor cubano Arturo Sandoval, leyenda del jazz latino con fuerte influencia afro, llegará a la Argentina para presentarse el sábado 13 de agosto en el porteño Teatro Ópera.

Fundador del grupo Irakere (que compartió, entre otros, con el saxofonista Paquito D'Rivera y el pianista Chucho Valdés) que fue una de las más grandes expresiones del jazz cubano pero tanto D’Rivera como Sandoval abandonaron la banda y la isla para exiliarse en Estados Unidos.

En aquel país y como protegido del legendario Dizzy Gillespie, el músico, de 72 años, puso en contacto la tradición del jazz norteamericano con su pulso caribeño y plasmó una trayectoria en la que logró 10 Grammy, media docena de premios Billboard y un premio Emmy, este último por el filme sobre su vida “Por amor o patria”, protagonizado por Andy García.

Además del jazz latino, Sandoval también es un reconocido pianista y compositor de música clásica y su obra visita además otros géneros como el pop y el bolero.

“Sinceramente me gusta toda la buena música, en mi caso hago una sola distinción: la música es buena o mala, todo lo que suene bien, las buenas canciones, las adoro y no me importa quién las escribió ni de qué género son”, le dijo a Télam en mayo de 2018.

De ese año es su último disco, "Utimate Duets" que lo reunió en diferentes dúos con Stevie Wonder, Al Jarreau, Plácido Domingo, Prince Royce, Alejandro Sanz, Pharell Williams, Ariana Grande y Josh Groban, entre más.

