Alejandro Guyot estrena su segundo disco solista "con un resumen sonoro de la cultura popular"

El músico y compositor Alejandro Guyot, reconocido por liderar el grupo tanguero Bombay Bs.As., estrenará el jueves en la sala porteña Rondeman Abasto su segundo disco solista “La Guerra es afuera (en vivo en Buenos Aires)” donde se anima a versionar un escogido repertorio propio combinado con obras firmadas por Alfredo Zitarrosa, Palo Pandolfo, Tata Cedrón-Raúl González Tuñón y Juan Pablo Fernández, entre más.

“Todas esas canciones conforman un conglomerado estético cultural que puede ser pensado como un resumen sonoro posible de la cultura popular argentina de hoy, o por lo menos de un recorte que yo me propongo hacer según mi mirada”, consigna al respecto Guyot en charla con Télam.

El vocalista, cantante, escritor y docente que inscribió su nombre en la escena musical como parte de 34 Puñaladas y su denominación de corrección política Bombay Bs.As., está dando un nuevo paso en solitario que dialoga sin disimulos con “La Guerra es Adentro”, su álbum debut forjado en pandemia.

Con esta flamante propuesta registrada en directo en el CAFF y conformada por títulos como “Cabeza de platino”, de Pandolfo; “El Loco Antonio”, de Zitarrosa; “La cerveza del pescador Schiltigheim”, de González Tuñón-Cedrón; “La mitad”, de Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin; y la propia de cuño tanguero “Capataz”; Guyot confluyó entonces con su cuarteto y los aportes del mismo Fernández, Mariana Mazú, Edgardo González y Julián Massaldi.

Ahora, la nueva “Guerra” volverá al escenario para sonar el jueves a las 21 en la sala sita en Lavalle 3177 en compañía de Julio Martínez en guitarra eléctrica, Sebastián Lara en bajo, Lulo Esain en batería, Pablo Jivotovschii en violín, Julián Massaldi en piano y sintetizadores y las voces invitadas de Gisela Magri, Micaela Sancho, y Juan Pablo Fernández.

La presentación en Rondeman se dará en el marco de la segunda edición del “Ciclo 3d” que comenzó el jueves pasado con la Delta Jazz Band y concluirá el 25 con Fulanas Trío.

Tras ese paso por la zona del Abasto porteño, Guyot viajará a Rosario donde además de dictar el taller “De Gardel al canto en el tango del Siglo XXI”, el sábado 27 compartirá con el guitarrista Martínez una actuación en el marco del 8° Festival Mutar.

Télam: ¿Cómo nació la decisión estética de encarnar otras músicas para hacer “La Guerra es afuera (en vivo en Buenos Aires)”?

Alejandro Guyot: El disco nace de recuperar la posibilidad de volver a dar conciertos después de un tiempo -demasiado largo- en el que la pandemia impidió este tipo de celebraciones y por tanto es la materialización de una suerte de revancha después de tanto encierro.

Hubo varias tocadas y un ciclo en el CAFF y cuando los escuchamos empezó a aparecer la idea de publicar aprovechando que se respiraba tal frescura y alegría de estar tocando de nuevo con una banda sobre un escenario que decidí que este material tenía que convertirse en mi nuevo álbum. En ese sentido lo pienso un poco como la contracara de mi disco anterior que es un disco de estudio integrado por obras propias producido por Julio Martínez que fue grabado por capas, sección por sección, instrumento por instrumento, durante un período aproximado de cuatro años. Para mí salir a tocar fue la forma de "recuperar la ciudad" el contacto con el público, un momento muy deseado después de tanto silencio en los escenarios. Suelo citar bastante seguido esa canción del Indio Solari que de forma directa dice "Donde hay dolor habrá canciones" porque la canción es como una suerte de intento sino de antídoto al menos de analgésico para el miedo, para el silencio, para las ausencias. Y también cito aquí a un gran maestro y también gran amigo, Ricardo Capellano, que piensa el arte como “desalienante”, como reorganizador del propio fantasma.

T: ¿Vivís esta etapa como un recreo, una posibilidad, el inicio de otra etapa sonora?

AG: Tanto el disco de estudio como también este álbum grabado en vivo significan una nueva posibilidad sonora y estética que se abre tanto para mis composiciones como para las obras por las que me siento interpelado y me llevan a construir una versión propia.

T: ¿Este segundo paso en solitario en qué lugar coloca al proyecto grupal Bombay BsAs?

AG: Bombay Bs.As. (que el año pasado publicó su noveno disco “Noche Herida”) siempre fue una usina creativa para nosotros, un centro de operaciones en el que fungen conceptos estéticos, maneras de encarar cada una de nuestras actividades artísticas, creo que de alguna manera cada producto artístico que publicamos cada uno de nosotros conserva una marca de origen, una pertenencia.

T:¿Cómo sigue tu otra faceta artística como escritor después de “Sangre”?

AG: En estos tiempos presenté mi novela “Sangre” en Mendoza, Santiago de Chile, Valparaíso, París, Barcelona y Azul y a cada lugar me llevaba la guitarra bajo el brazo y una caja de libros. Paradójicamente en el único lugar en el que todavía no la presenté oficialmente es en Buenos Aires. Y estoy empezando a escribir algo, quizás sea una segunda novela, no sé la verdad, por ahora simplemente disfruto del derrotero azaroso por el que me está llevando la escritura.

Con información de Télam