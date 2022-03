"New York mundo animal" de Gilda Bona dará este domingo su última función en el Teatro del Pueblo

"New York mundo animal", la pieza escrita y dirigida por Gilda Bona, protagonizada por Yanina Gruden, ofrecerá este sábado a las 19 su última función en el porteño Teatro del Pueblo (Lavalle 3.636).

La obra que va por su tercera temporada cuenta la historia de una muchacha (encarnada por Gurden, ternada como Revelación 2021 a los Premios ACE) que tiene un animal herido encerrado en el pecho con imperiosa necesidad de volar y que decide dejar su casa natal. Aún no sabe que no basta con tomar un avión para ser libre porque el dilema pasa por otro lado: cómo salir de la propia jaula.

Dijo la autora, merecedora del Premio Argentores a la mejor labor autoral en teatro para adultos 2020, sobre la pieza: "New York mundo animal es una obra que, a diferencia de otros materiales, no me resultó demasiado complejo de escribir. Tal vez tenga que ver con que es un mundo que conozco muy bien: algo que transité en otro tiempo de mi vida. La realidad devenida en ficción tiene, por fortuna, su exquisita manera de recortar, conjugar, comprimir, resumir y también alterar una historia de años de vida en cincuenta minutos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con información de Télam