La polémica entre Robertito Funes Ugarte y Joaquín, el empleado de La Crostita que se negó a darle una entrevista mientras trabajaba, sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue Matías, dueño del emprendimiento gastronómico, quien habló públicamente sobre lo ocurrido y contó cómo atravesaron la repercusión que tuvo el episodio.

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El conflicto comenzó el domingo 22 de noviembre, durante la Fugazzeta Fest, un evento realizado en la explanada del Planetario de Palermo. En medio de un móvil para LN+, Robertito se acercó al puesto de La Crostita para entrevistar a uno de sus trabajadores. Joaquín le pidió que esperara porque estaba ocupado atendiendo los pedidos, pero el periodista reaccionó con fuertes cuestionamientos: lo calificó de "bobo importante", pidió que no contrataran a personas como él e incluso llamó a los televidentes a no consumir en el local.

La explicación del dueño y el crecimiento inesperado en las redes

Durante una entrevista en La mañana con Moria, Matías reconstruyó la situación y respaldó la actitud de su empleado: "Pasó lo que todos vieron: Robertito intentó acercarse a hacer una nota. Nuestro empleado Joaquín le pidió, por favor, que la quería hacer después porque estaba trabajando, lo que hubiera hecho cualquiera".

El empresario también se refirió al impacto que tuvo la viralización del video en las redes sociales y al crecimiento exponencial de la cuenta del negocio. "La marca tiene seis, ocho meses, es relativamente nueva. Después todo lo que pasó en las redes sociales, el efecto de cancelación y anticancelación... Nosotros pasamos de 200 seguidores a 200.000, después bajamos a 100.000 y ahora todavía estamos explicando un poco la situación", contó.

Uno de los puntos más importantes de su intervención fue la situación laboral de Joaquín, luego de que el joven manifestara públicamente que no se había sentido respaldado por la empresa. "Primero quiero aclarar que Joaquín sigue trabajando con nosotros, es una de las personas que más valoramos", aseguró el dueño.

Roberto Funes Ugarte y Joaquín, el trabajador de Crostita.

Qué pasó después del escándalo y el homenaje a Robertito

Matías también destacó las cualidades de su empleado y dejó en claro que conoce su trabajo: "El chabón es muy bueno cocinando, es muy bueno en la cocina, le gusta eso". Incluso, reveló que decidieron aprovechar la repercusión para lanzar un producto inspirado en el episodio: "De hecho, presentamos un sándwich que se llama Robertito, en honor al bolonqui".

La historia tuvo otro capítulo cuando el dueño y Joaquín volvieron a encontrarse públicamente en Sería Increíble, el programa de OLGA. Allí, Matías explicó que se había enterado de la polémica al regresar de un viaje a Barranquilla y aseguró que intentó comunicarse con el trabajador. También ratificó que seguía formando parte del emprendimiento.

Por su parte, Joaquín confirmó que continuaba trabajando en el local y anunció el nombre completo del nuevo producto: "Schiacciata Robertito". Así, lo que comenzó como un incómodo cruce durante un móvil terminó convirtiéndose en una inesperada estrategia de difusión para el emprendimiento gastronómico.