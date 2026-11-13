El antes y después de Alex Caniggia: el influencer mostró su cambio físico en fotos

El influencer mostró su transformación física en Instagram con dos fotografías que evidencian los cambios en su musculatura.

Alex Caniggia volvió a generar repercusión en las redes sociales después de compartir imágenes que evidencian una importante transformación física. El influencer mostró los resultados de sus entrenamientos, destacó los cambios en su estilo de vida y sorprendió a sus seguidores con una comparación de su aspecto anterior y actual.

{{{htmlAmp}}}

Alex Caniggia mostró su antes y después en Instagram

A través de sus historias de Instagram, Alex Caniggia publicó dos fotografías en las que dejó en evidencia el cambio que experimentó su cuerpo durante los últimos meses. En ambas imágenes aparece con el torso desnudo y una comparación que permite observar las diferencias entre su figura anterior y la actual.

"Antes. Después", escribió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia junto a las postales. La transformación resulta notoria: mientras que en la primera fotografía se observa una figura menos trabajada, en la segunda se destacan sus abdominales y pectorales marcados.

El mediático se mostró orgulloso de los resultados y dejó en claro que la modificación de sus hábitos tuvo un papel importante en este proceso. La publicación rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores, que se sorprendieron por el cambio y reaccionaron a las imágenes compartidas.

Qué hizo Alex Caniggia para lograr su transformación física

La reciente comparación no fue la primera vez que Alex Caniggia habló públicamente sobre su estado físico. A mediados de octubre, el influencer ya había compartido un video en el que mostraba su musculatura y aprovechaba la publicación para incentivar a sus seguidores a incorporar hábitos más saludables.

Con su habitual estilo provocador, apareció frente a la cámara sin remera y lanzó una serie de comentarios dirigidos a quienes desean mejorar su condición física.

"¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal", expresó en aquella grabación, en la que también hizo referencia a las decisiones que tomó para conseguir resultados.

El mediático remarcó especialmente la importancia de abandonar determinados consumos y modificar las costumbres cotidianas. «Dejá el chupi, dejá de fumar, dejá la cerveza, dejé el fernet», manifestó, antes de cerrar su mensaje con otra frase característica de su personalidad: «Estoy hecho una bestia».

La disciplina y el entrenamiento detrás del cambio de Alex Caniggia

Además de mostrar el resultado frente a las cámaras, Alex Caniggia compartió parte de la actividad física que realiza para mantener su nueva apariencia.

Horas después de publicar el primer video de octubre, subió otra grabación en la que se lo veía haciendo flexiones de brazos sobre un mat de yoga. La escena estuvo acompañada por una palabra que resumió el mensaje que buscaba transmitir: "Disciplina"

La publicación permitió conocer otro aspecto de su rutina, más allá de las fotografías en las que exhibió sus músculos. El ejercicio apareció como uno de los elementos centrales de la transformación que el influencer decidió mostrar en sus redes sociales.

Alex Caniggia compartió una comparación de su aspecto físico y sorprendió con los resultados que consiguió durante los últimos meses.

Alex Caniggia y su nueva imagen: el cambio que sorprendió a sus seguidores

La evolución física del mediático se convirtió en uno de los temas de conversación entre sus seguidores, especialmente por la diferencia visible entre las fotografías del antes y el después.

Fiel a su personalidad directa y a su estilo de comunicación en redes, Alex Caniggia eligió mostrar los resultados sin demasiadas explicaciones y acompañó las imágenes con un mensaje breve. Su publicación también retomó una idea que ya había planteado semanas atrás: la importancia de sostener nuevos hábitos y mantener la constancia en el entrenamiento.

De esta manera, el influencer volvió a utilizar sus plataformas digitales para compartir aspectos de su vida cotidiana y mostrar una transformación que decidió hacer pública a través de fotografías y videos.