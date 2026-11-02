Andy Kusnetzoff enfrentó los rumores y contó toda la verdad sobre su mandíbula: "Me pasa desde los 10 años"

El conductor Andy Kusnetzoff salió a aclarar los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales después de que se viralizaron imágenes suyas con movimientos peculiares en la mandíbula durante la última emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe).

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Tras este hecho, algunos usuarios de las redes sociales relacionaron esos gestos con un supuesto consumo de cocaína, por lo que el conductor decidió hablar del tema en su programa de radio, Perros de la calle, y desmentir esas versiones: “Mamá, quédate tranquila, nunca probé la cocaína”.

Además, Andy explicó que los movimientos de su mandíbula son tics nerviosos que tiene desde los 10 años. Contó que no siempre aparecen, pueden pasar meses e incluso años sin tenerlos, pero hay momentos en los que vuelven a hacerse más frecuentes: “Son nerviosos. Tics tengo desde los 10 años. Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos”.

Qué pasó en la última emisión de PH: Podemos Hablar

La periodista La China Ansa y el influencer Santiago Maratea protagonizaron una tensa discusión durante la grabación de PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. El conflicto se produjo durante el segmento “Frente a frente”, cuando la periodista le preguntó al influencer qué le reclamaría si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero a sus colectas. Maratea respondió que, según su postura, los objetivos de las campañas se habían cumplido.

La conversación subió de tono cuando Maratea cuestionó las fuentes de información de la periodista y puso en duda cuánto había investigado sobre las campañas. Ante la tensión, Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos. Según los medios, Ansa se mostró angustiada y el conductor intervino para intentar calmar la situación y continuar con el programa.