Alerta en el Vaticano por lo que contaron en lo de Nelson Castro sobre el "tumor" del Papa León XIV: "No creo"

La salud de los máximos líderes religiosos siempre genera conmoción a nivel global. En esta oportunidad, las alarmas se encendieron en torno a la figura del Papa León XIV luego de que se debatiera sobre su estado de salud en el programa radial liderado por Nelson Castro en Radio Rivadavia. Durante la emisión, y según el análisis del Dr. Isaac Fleischer (especialista en oncología), se puso sobre la mesa la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice y las dudas respectos a las dimensiones reales del tumor que le retiraron.

{{{htmlAmp}}}

En un ida y vuelta clave con la mesa periodística, Fleischer (M.N. 36675), analizó el panorama médico tras confirmarse que al Santo Padre se le realizó una lobectomía para extraerle un tumor. "Desde el punto de vista oncológico, da la impresión de que la evolución va a ser favorable, pero nos faltan conocer un montón de datos", advirtió el médico.

Las dudas sobre el tamaño del tumor del Papa

Uno de los momentos con mayor tensión del programa fue cuando abordaron el tamaño exacto de la masa extraída. Ante el señalamiento de la mesa sobre las primeras versiones oficiales que indicaban que la lesión medía apenas 3 milímetros, el oncólogo fue contundente: "No creo que sea de 3 milímetros, se me ocurre que por ahí puede ser de 3 centímetros".

El especialista remarcó la importancia de contar con precisiones sobre la medida, ya que un tumor de mayor tamaño cambia el escenario clínico. Aun así, llevó algo de tranquilidad respecto a la recuperación: "Suponemos y rogamos que todo eso esté bien y que el Papa se pueda recomponer rápido. Evidentemente es un paciente que tenía un buen estado físico y se está recuperando rápido".

La advertencia sobre los viajes

Finalmente, al ser consultado sobre los compromisos y viajes agendados por el Sumo Pontífice, el Dr. Fleischer fue prudente sobre el futuro cercano del papa: "Si fuera paciente mío, yo le recomendaría —si todo va bien— de todos modos posponer el viaje, posponerlo un tiempo. Pero bueno, usted sabe que hoy los pacientes a veces mandan", concluyó irónico.

Bajada: En el programa de Nelson Castro, un especialista en oncología sembró dudas sobre las mediciones oficiales del tumor extraído al Papa León XIV y sugirió posponer su agenda de viajes.