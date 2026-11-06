Alberto Fernández confirmó las sospechas y contó por qué no se afeita el bigote: "Después nunca más me lo saqué"

Alberto Fernández se refirió a una pregunta que, según contó, despierta curiosidad desde hace años: por qué nunca se afeita el bigote. Durante una entrevista con Cancha Embarrada, el exmandatario explicó que empezó a usarlo en la adolescencia y que desde entonces no volvió a sacárselo.

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La charla comenzó cuando el entrevistador le comentó que había buscado fotos suyas sin bigote y no había encontrado ninguna. "Yo te voy a conseguir alguna de cuando tenía menos de 16 años", respondió Fernández.

Por qué Alberto Fernández se dejó el bigote

El expresidente señaló que la decisión estuvo vinculada con su pasión por el rock. "Cuando tenía 16 años yo era muy rockero, y todos los rockeros usaban bigotes", recordó.

Entre las figuras que mencionó estuvieron Litto Nebbia, Charly García, Pomo, Machi y los Beatles. "Todos usaban bigotes. Entonces era como ilógico no usar bigote, y me lo dejé. Después nunca más me lo saqué", explicó.

La broma sobre Argentinos Juniors

Hacia el final del intercambio, el conductor planteó que no harían ninguna promesa relacionada con afeitarse. Fernández, hincha de Argentinos Juniors, respondió con una broma sobre el desempeño del equipo: "¿Y si resulta que estamos jugando como estamos jugando por mi bigote?".

Así, entre risas, el expresidente dio por cerrada la conversación sobre un rasgo que lo acompaña desde su juventud.