Fuerte testimonio de Esmeralda Mitre: ''Yo le pegaba a Lopérfido y él me metía en la ducha fría''

Esmeralda Mitre lanzó una fuerte confesión sobre lo que fue su pareja con el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido. ''Yo le pegaba a Lopérfido y él me metía en la ducha fría'', salió a decir la actriz e hija de los dueños del diario La Nación.

Además, agregó: ''Cuando empecé a salir con Darío le pegaba y le rompía cosas, y un día un amigo me preguntó por qué le pegaba y no tengo ni idea’’.

''Yo escuché a mis padres pelearse mucho entonces repetía una historia que no me correspondía, y Darío me dio muchísimo amor y me contuvo’’, dijo Mitre.

Esmeralda siguió: "Eso no era violencia de género y menos una mujer, él me contenía, me dio amor y me emociono cuando lo cuento’’.

''Darío me agarraba y me metía en la ducha con agua fría vestida, y a la décima dije 'bueno, el pelo, el brushing, mejor me quedo tranquila'’’; aseguró, intentando que la confesión no sonara tan grave.

Manifestó que era una cuestión de límites: ''Como si fuera un bebé que necesita amor y pide limites’’.