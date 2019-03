Esmeralda Mitre sorprendió en las redes sociales por una inesperada guerra Nancy Dupláa, quien es la prima de su expareja, Darío Lopérfido.

"¿Podes poner @LoperfidoDario a tu prima que injuria a mi familia? ¡@NancyDupla5 conmigo mucho cuidado y con mi familia! ¿Por qué o habla de la de ella que bastante tiene basta", escribió la ex pareja de Darío Lopérfido en su cuenta de Twitter.

Esmeralda explicó lo que motivó sus reacción en Twitter. "El motivo de mis palabras fue por su RT pero más aún por favear falsas acusaciones, que ya quedaron demostrado que no es cierto, y agravios hacia mi familia", aseguró, en diálogo con Exitoína.

"Yo no tengo nada que esconder, ni mi familia. No se ella @NancyDupla5 y su familia pueden decir lo mismo, ¿o no? Ya que, se refieren a la mía, de esta forma , alienta y likea a sus seguidores que nos agreden. Por ahí vos sabes @LoperfidoDario contanos", disparó.

Semanas atrás, Nancy y Lopérfido protagonizaron un picante ida y vuelta en las redes sociales luego de que el ex director del Teatro Colón afirmase que el retrato de Eva Perón en el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social es fascista.