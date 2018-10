Esmeralda Mitre volvió a contraatacar y metió a Andy K en su conflicto con Mirtha

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Esmeralda Mitre abrió un nuevo round contra Mirtha Legrand luego de que la diva le dijera que era "una chica muy extraña" y metió a Andy Kusnetzoff en la pelea.

“Escuché las declaraciones de Mirtha y sólo tengo para decirle que soy muy feliz, estoy en uno de los momentos más felices de mi vida”, apuntó Mitre en declaraciones a Intrusos.

Embed

En esa línea, sostuvo que "la que no deja hablar a nadie es ella" y que Legrand "no está acostumbrada a que alguien se le plante y le diga las cosas como son"

"Si ella quiere rating para generar un programa para poder ganarle a PH, que es el otro programa, y junta a Horacio Larreta para generar una polémica sabiendo que la va a generar, y a mí, me parece que es normal que no me calle”, disparó.

E insistió: “Me censuró, directamente me dijo ‘no hablés más’. Me quiso ningunear”.

Además, resaltó que “Se le nota el resentimiento con la gente”.