Esmeralda Mitre se reunió con la DAIA, pidió perdón pero la "embarró" más

Tras sus polémicos dichos sobre el Holocausto, la actriz Esmeralda Mitre habló con representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en lo que fue una reunión “durísima” y pidió perdón al aire en el programa Infama, de América. Sin embargo, cuando le consultaron si se va a disculpar por cuestionar a los 30 mil desaparecidos esquivó la pregunta.

“Pido perdón y me retracto por todo lo sucedido y por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad”, repetía una y otra vez Mitre durante el móvil, consternada y nerviosa, al salir de la reunión. “Hice un mea culpa todos estos días. Me hicieron dar cuenta acerca de estos dichos que yo hice, que por supuesto no fueron los mejores, no fueron correctos”.

Consultada sobre los desaparecidos en Argentina, Mitre afirmó: "Es un problema de la CONADEP, un hecho argentino".

Mitre había apoyado, durante una entrevista con Infobae, las declaraciones de su ex marido, Darío Lopérfido, en las que aseguraba que los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar fueron 30 mil. “Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos”, comparó. Por eso, acordó con la DAIA visitar el Museo del Holocausto e instruirse “cada día más acerca de lo que pasó y para no ofender”.

Sin embargo, cuando la conductora del programa, Pía Shaw, le consultó si va a pedir perdón por poner en duda a los 30 mil desaparecidos, respondió: “Eso es un problema de la CONADEP, son números suyos, no me corresponde. Eso un hecho argentino”.

Aún así, cuando le preguntaron si se arrepiente aseguró: “Sí, me arrepiento de todo, pido mil disculpas por todo pero la CONADEP es la que habla, no yo”. Luego, cortó el móvil abruptamente alegando que la organización no le permitía hablar más, aunque volvió minutos más tarde para reiterar, una vez más, sus disculpas.

Embed

LEÉ MÁS: LA FALLIDA DEFENSA DE ESMERALDA MITRE