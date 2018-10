Esmeralda Mitre estalló contra Cohen Sabban luego de la denuncia

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que el ex Presidente de la DAIA Ariel Cohen Sabban presentara una denuncia por extorsión contra Esmeralda Mitre, la mediática salió a cruzarlo y recordó el acoso que sufrió de su parte.

Cohen SabBan ratificó su denuncia en Tribunales y el abogado de Mitre no tardó en salir a responder con un comunicado a través de su abogado, Ricardo Gil Lavedra, que difundió el sitio Tele Bajo Cero.

"Me causa perplejidad que el acosador se atreva a victimizarse. No imagino siquiera en qué puede consistir esta denuncia y doy por descontado que no prosperará", apuntó la hija Bartolomé Mitre.

Y anticipó: "Arbitraré los medios necesarios para demostrar la nueva violencia a la que pretende someterme este señor. Además fue abusador y extorsionador. Yo sólo sé lo que pasé en este tan doloroso momento y todo lo que hizo lo aceptó públicamente".