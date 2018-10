SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La mediática Esmeralda Mitre volvió a disparar contra la conductora Mirtha Legrand, quien la obligó a callarse en su programa cuando acusaba de "traidor" a Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que la diva fue "ordinaria"

"Me parece que fue muy resentida. Me trató muy mal. No saben lo mal que me sentó. No me dejó hablar. Me censuró. La envidia y el resentimiento existen y se pueden cambiar. Me la hizo pasar muy mal", sostuvo Mitre en una comunicación telefónica con intrusos.

Además, afirmó que la 'diva de los almuerzos' no le pidió perdón, pero sí le preguntó si se había sentido mal. "'Sí, muy mal. Me calló la boca', le dije. En un momento me dijo 'No podés hablar'", resaltó.

Asimismo, contó que en el momento pensó en abandonar el estudio. "Pero si me voy, pierdo la batalla y a mí no me gusta perder", indicó.

Y planteó: "Si vos me invitás por rating a la mesa, me tenés que dejar hablar. Además, yo no estaba siendo maleducada con Horacio".