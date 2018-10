SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En la previa del Bailando 2019, la mediática Esmeralda Mitre se despegó de Cambiemos y chicaneó a los actores que toman postura política ante la realidad social y económica del país.

“Me duele mucho que los argentinos hayamos sido robados descaradamente”, arremetió primero la panelista sobre los gobiernos kirchneristas pero aclaró que “no es fanática” de ningún espacio político.

Embed

Y arremetió: "En este momento, los de Cambiemos están cometiendo errores".

Asimismo, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y al presidente Mauricio Macri por la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud: "No es momento de gastar tanto dinero en los JJOO, no es el momento de hacerlo acá. Hay que respetar que no hay dinero, hoy en día no se puede gastar dinero en eso".