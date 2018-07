Esmeralda Mitre criticó a las actrices del colectivo Ni una Menos

La actriz Esmeralda Mitre estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand y criticó a las actrices del colectivo Ni una Menos por la actitud que tuvieron en relación a la situación de acoso que vivió por parte del ex titular de la DAIA: "Finalmente yo fui la Ni Una Menos".

Durante el almuerzo, la hija de Bartolomé Mitre, dueño del diario La Nación, hizo mención a la actitud de actrices colegas que no la apoyaron cuando vivió una situación de acoso y extorsión: “Yo quiero decir algo: finalmente, yo fui la Ni Una Menos y todas las actrices marcharon. Pero a mi me dolió, no recibir de ninguna de las que supuestamente eran mis amigas, ni siquiera una solidarización (sic) en Twitter”.

En ese sentido, la actriz habló de ciertos intereses de su entorno: “Eso habla de que es una conveniencia propia o una hostilidad tremenda hacia mí. Sí estuvieron en mi casamiento bailando hasta las siete de la mañana aprovechando el poder que se les venía”.

Mitre hizo alusión al acoso sexual que sufrió por parte de Ariel Cohen Sabban, ex director de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), quien además extorsionó a la artista por sus lamentables dichos sobre el Holocausto.