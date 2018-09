Escracharon a dos funcionarios de Cambiemos en Tigre: "Caraduras, váyanse"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El asesor presidencial José Torello y el concejal Segundo Cernadas pasaron un mal momento en el timbreo que Cambiemos cuando fue increpado por vecinos de Tigre que lo trataron de "caradura". Entre los pedidos, el principal reclamo fue por la falta de insumos del Hospital de Pacheco, donde, según la mujer, faltan insumos.

De acuerdo al medio Zona Norte diario, el episodio ocurrió en la calle Marcos Sastre entre Santa Rosa y Ricchieri, en el centro comercial de Ricardo Rojas. Aunque no aparecen en el video, los funcionarios estaban acompañados por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

"Me viene la luz, el gas", le dijo una vecina y Torello respondió: "Sí, nosotros sabemos". "Sí, sabemos pero no hacen nada", le reprochó la mujer. "Tienen que tener cara para venir acá", agregó. "Por qué en vez de poner la cara no ponen una solución", se sumó otra mujer.

"¿Qué pasa con el hospital de Pacheco? ¿Por qué no hay insumos? Hay gente que se está muriendo ahí", le reprochó otra vecina. "Sí, puede ser", respondió Torello y comienza a retirarse. "Vamos siempre al hospital", acotó Cernadas y se fue. "Manga de atorrantes. Vayanse de acá de Tigre", les gritaron.