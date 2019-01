SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una mujer murió luego de sufrir convulsiones en un sanatorio de Santa Fey su familia denunció mala praxis con videos donde aseguran que el médico que la atendió estaba borracho.

La mujer llevaba 10 días internada en el Sanatorio Mayo de la capital provincial debido a una operación en la columna, no obstante, este jueves sufrió convulsiones y falleció.

medico borracho.mp4

De acuerdo con lo denunciado por la familia, el médico a cargo de la Guardia de Terapia Intensiva no se encontraba en el lugar y cuando llegó lo hizo en estado de ebriedad. Todo quedó capturado en un video difundido por Juan, el hijo de la víctima.

“Ella estaba bien, la estaban tratando por una encefalopatía multifocal regresiva, es decir, que tenía solución según nos habían explicado”, relató Juan en diálogo con Aire de Santa Fe.

Además detalló: “La estaban terminando de tratar con medicamentos pero que ahora ella se negaba a tomar. Ante esa situación le pregunto a uno de los médicos qué hacíamos, y me dice ‘no pasa nada. Si mañana no los quiere tomar y no quiere comer, vemos qué hacemos’".

"Yo pensé ‘¿no pasa nada?, qué raro’, porque mi madre estaba tomando un anticonvulsivo, que eso se toma a horario. Si ella levanta fiebre y convulsiona se puede morir”, agregó.

El hijo de la víctima señaló que habló con su hermano, que también es médico, quien le aconsejó que consultara a otro profesional del centro de salud. A partir de esa consulta "le pusieron una vía endovenosa con los medicamentos, pero se la pusieron mal". "Ella estaba re bien, sólo la ingresaron para nivelar la presión. Estaba lúcida y consciente", aseguró.

En tanto que sobre el episodio que terminó con la muerte de su madre, explicó: “Cuando entra el médico me doy cuenta que está totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba, decía incoherencias"

"Entonces cuando veo en el estado en que estaba comencé a filmarlo. El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle RCP a mi madre. Le reproché el estado en que se encontraba. Después, lo golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga", completó.