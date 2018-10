Escandalosa intervención de Cambiemos en la Defensoría del Público

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Congreso aprobó la designación provisoria de un defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y estalló la polémica. Y es que el oficialismo impuso su mayoría y eligió provisoriamente a Emilio Jesús Alonso como Defensor del Público, pese a los cuestionamientos de la oposición por la falta de conocimiento en sus antecedentes.

La propuesta nació desde el ofialismo hasta tanto se designe al defensor o defensora definitiva. Por lo pronto, lo único que se conoce del flamante candidato del Gobierno es que se trata de un joven abogado de 32 años que, con la asunción de Macri, entró a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia.

La Defensoría del Público se encontraba acéfala desde noviembre de 2016 y funcionaba con María José Guembe como encargada y con meras potestades conservatorias, designada por la comisión el 29 de noviembre de 2016.

El pasado miércoles se reunió por primera vez en el año la Comisión Bicameral de seguimiento de la Ley Audiovisual y tomó la decisión de la polémica. La diputada Gabriela Cerruti fue una de las voces críticas a la designación: "No podemos votar a alguien que no sabemos quién es".

“Estamos votando un mecanismo y un procedimiento, no a alguien que no conocemos” respondió la diputada Banfi. Por su parte, el presidente de la comisión, Eduardo Costa, argumentó que no era necesario decir de quién se trata pues “solo tendrá funciones administrativas” y con una duración en el cargo de sesenta días.

La decisión de que presida el organismo alguien cercano al Gobierno tiene su lógica si se observa los últimos estudios divulgados por la institución. En ellos se revela, por ejemplo, los cambios en la divulgación de noticias sin fuentes por parte del canal del Estado en los años de Mauricio Macri como presidente.

Allí, apuntaba que en los últimos cinco años Canal 13 presentó el porcentaje más alto de noticias sin fuente. Asimismo, la TV Pública se convirtió en 2016 y 2017 en el segundo canal con más noticias sin fuentes.