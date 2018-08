El programa "Ojos que no ven", que conduce Andrea Politti, fue denunciado por homofobia por un posible participante que fue discriminado por su elección sexual.

"El viernes anterior me contactó la producción de Andrea Politti, para ir al programa y actuar obviamente, con una persona falsa, pagarme. A mi me re sirve eso porque soy actor. Pero, cuando les digo mi orientación sexual, yo soy gay, me dicen que no", denunció Javier Wall en su cuenta de Instagram.

0024251896.jpg

De acuerdo con la información publicada por Diario Uno, El actor publicó el mensaje donde lo rechazan y dejó en evidencia, además, que el programa está "armado" y cuenta historias falsas.

"Sabés lo que pasa es que no quieren gays, más allá de que vos puedas hacer de hetero o lo que sea, la producción te revisa redes sociales, todo porque antes tenés una entrevista previa y pasa que no quieren porque fueron hace mucho, no garparon y no midió nada. No quieren más ni lesbianas tampoco", le dice en un audio el productor a Wall.