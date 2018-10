Escándalo entre Massot y Llach: violencia y autos chocados en la pelea menos pensada

Un partido de fútbol entre el jefe de bloque de diputados del PRO y el ex presidente del Banco Central que terminó de la peor manera.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Revelan un escándalo entre Nicolás Massot y Lucas Llach con violencia y autos chocados en la pelea menos pensada.

Salió a la luz debido al intento de agarrarse a trompadas entre Nicolás Massot y algunos diputados del Frente para la Victoria.

Lo reveló la revista Noticias. "La anécdota más recordada incluye a otro que pasó por la función pública: Lucas Llach, el ex vicepresidente del Banco Central que era profesor de Massot y compañía y que no les caía bien: “era demasiado canchero”, recuerda uno de sus ex alumnos", cuenta la revista.

"¿Hasta cuándo me vas a pegar?"

Sucedió en un partido de estudiantes contra profesores, donde Llach "se cansó de pisarle la pelota al actual jefe de bloque PRO, que reaccionaba una y otra vez con patadas. El profesor no se quejaba".

Revela que en un momento Llach intentó quitarle la pelota a Massot y le hizo falta, una normal, según los testigos. Sin embargo el actual diputado reaccionó de una manera exagerada: “¿Hasta cuándo me vas a pegar?”, protestó y al profesor se le subió la temperatura por el descaro de su alumno. El árbitro terminó por expulsar a Llach.

La revista cuenta el final escandaloso: "Massot salió distraído de la cancha en su vehículo, discutiendo con sus compañeros que iban al lado. No vio que el semáforo se había puesto en rojo y se chocó el auto de adelante: con tanta mala suerte que era su profesor de Historia, uno de los menos simpáticos de la carrera".