Escándalo | Gianola reveló un abuso de Francella a Luciana Salazar

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Fabián Gianola, quien fue denunciado de abusador por las actrices Fernanda Meneses y Mercedes Funes, develó que fue su colega Guillermo Francella quien abusó de Luciana Salazar.

Gianola fue a Intrusos a responder a las acusaciones en su contra y mientras estaba en el programa pasaron una entrevista con Salazar en la que reafirmó que sufrió acoso de parte de un actor a los 22 años, aunque no dio el nombre.

En un recuadro del tape, se pudo ver como Gianola nombraba al histórico programa "Poné a Francella. Y tras volver al piso, el humorista señaló: "No está hablando de mí, claramente ella dice que no fue en un teatro. Yo con ella sólo hice teatro".

"Me dijiste que fue con Guillermo Francella", contrarrestó la conductora del ciclo, Moria Casán, desatando un tenso diálogo:

- Gianola: "No, no. No dije nada. Yo no sé quien lo hizo".

- Moria: "Fue con Francella dijiste recién. Quiero aclarar una cosa porque me hiciste quedar mal a mí. Lo escuchó Ana Laura (productora de Intrusos) y lo escucharon todos".

- G: "Sí, pero esto lo dije fuera de cámara"

- M: "No dijiste que fue Francella, sino que fue en su programa".