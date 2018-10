ESCÁNDALO: el abogado de Andrea del Boca cruzó a Plager y Iudica cortó el móvil

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado Juan Pablo Fioribello, defensor de la actriz Andrea Del Boca en la causa por la novela Mamá Corazón, cruzó a la panelista de Involucrados Débora Plager a quien acusó de "ser mala leche" en sus comentarios. Tras un cruce de ideas, el conductor del programa Mariano Iudica cortó el móvil y no permitió que Fioribello diera una respuesta.

"Si el doctor quiere defender a Andrea del Boca mediaticamente empezó mal porque si no quiere que los periodistas preguntemos ninguna cosa no le va a ir bien", afirmó Plager.

"Vos me conoces, sabes que no es así Deborah", contestó el abogado ante el planteo de la panelista.

"No, expliquelo usted, si es una perseguida politica su defendida entonces expliquelo", dijo Plager.

"No, no es eso, vos siempre tenes mala leche en los comentarios", cruzó el abogado. Tras el planteo, el conductor del programa Mariano Iúdica cortó el móvil y no permitió la respuesta.