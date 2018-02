ESCÁNDALO EN CLARÍN: Lanata destrozó el nuevo programa de la nieta de Mirtha Legrand y la diva estalló

La conductora Mirtha Legrand apuntó contra el periodista Jorge Lanata, quien criticó a la nieta de la diva, Juana Viale, por su nuevo programa de televisión en Canal 13.

'Juanita' debutó la pasada semana en la conducción de "Me gusta tu canción" y el polémico periodista oficialista aseguró que el programa era "una porquería".

Mirtha fue consultada sobre el tema por el periodista de espectáculos Ángel de Brito y no se guardó nada. "A mi me pareció que estuvo encantadora. La criticó y me dolió mucho que la haya criticado, pero por suerte ella no se entera de nada“.