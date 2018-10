Escándalo al aire: Santoro abandonó el piso de A24 por Biondini

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una incómoda escena se vivió este domingo durante la emisión del programa GPS por A24: el diputado porteño Leandro Santoro se fue de forma imprevista para no compartir la mesa con el referente del partido neonazi Bandera Vecinal, Alejandro Biondini, ya que no soportó escuchar su discurso “antisemita”.

La situación se dio luego de un intenso día electoral en Brasil, donde ganó el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro. En ese marco, Biondini reconoció que tiene “algunas coincidencias” con él, como “la defensa de la familia, su posición contra el aborto, contra la identidad de género, el fortalecimiento y la defensa de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, la lucha contra el delito, la corrupción y el narcotráfico”.

Santoro, mientras explicaba eso, hizo un gesto y le indicó al conductor que se retiraba. “Perdoname. Yo no voy a compartir la mesa con Biondini porque es antisemita, así que me voy a ir. Le pido disculpas a la gente, pero no estoy dispuesto. Hasta Olmedo es mi límite; el señor Biondini es antisemita y yo no estoy dispuesto a discutir ni siquiera con él”, sostuvo, al tiempo que se levantaba.

Luego de esto, Biondini defendió que “la Justicia ya determinó” que no son antisemitas sino que el partido tiene “una posición antisionista”. “He sido uno de los dirigentes políticos lamentablemente más perseguidos y más discriminados en la historia reciente de nuestro país”, se victimizó.

Además, aclaró que volverá a postularse como candidato a presidente en 2019 por el Frente Patriota. “Si yo fuera, como dice el señor, antijudío o antisemita, no podría de ninguna manera participar de la vida política. Lo que yo creo es que hay un sector que tiene una profunda intolerancia, a lo mejor este señor está vinculado con un sector que comulga esa intolerancia” afirmó.

En esa línea, consideró que “por la actitud de señores” como Santoro “ganó Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos”. En este sentido, le agradeció al legislador porque “lo único que hace es traccionar voluntades” para su partido.

