Personas relacionadas con el sindicato gastronómico agredieron a camarógrafos y periodistas en la asunción de Luis Barrionuevo al frente del PJ intervenido.

Hoy, la jueza federal María Romilda Servini decidió esta mañana la intervención del PJ nacional y designo como interventor judicial al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.

Antes de una improvisada conferencia de prensa, sindicalistas allegados a Barrionuevo agredieron a cronistas y reporteros.

"Me empujó, me llevó contra una costado, lejos de todos, me tiró contra el capot de un auto y me quería romperme la cámara", afirmó un camarógrafo de A24.