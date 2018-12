Escalofriante relato de un cantante de cumbia villera sobre la doctrina Bullrich: "Estoy vivo de pedo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un cantante de cumbia villera contó un escalofriante relato personal sobre la doctrina Bullrich.

"Estoy vivo de pedo", concluyó tras narrar una experiencia terrible sobre el nuevo empoderamiento que tienen las fuerzas policiales.

Se trata de Pablo Lima, cantante de una banda de cumbia villera que se llama Agua Sucia y Los Mareados.

En su cuenta de Facebook personal contó situaciones con la policía donde hoy un oficial podría matarlo.

EL RELATO COMPLETO

Hola soy Pablo Lima, soy cantante de una banda de cumbia villera que se llama Agua Sucia y Los Mareados, me visto como me gusta, suelto, deportivo, visera, como siempre, pero mas allá del detalle soy un pibe de barrio, que siempre vivió en barrios humildes, rodeado de gente laburante y muy luchadores.

Tengo 36 años y muchos recuerdos tristes de lo que significa pertenecer a un barrio humilde para las fuerzas de seguridad, de los q los medios y las personas de otras clases sociales o prejuiciosas denominan barrios peligrosos.

Hoy veo la noticia de q la yuta tiene via libre de pegarte un corchazo a criterio, sin tener q dar voz de alto, sin tener q después dar explicaciones..

Y me pongo a pensar q si esto era asi desde que era chico....entonces estoy vivo de pedo, recuerdo las veces q por como me visto, o por la caripela, tener q soportar el maltrato policial y ver en los ojos del entregador a sueldo, que si fuera por ellos te meten un cohetazo solamente por el barrio al q perteneces o por la pinta

Recuerdo q una vez uno vestido de civil, paró en un 147 y con arma me puso contra la pared, solamente por estar solo, de noche, vestido como me visto siempre, y cuando vio en mi documento q era de el churrasco, queria llevarme en cana, porq no podia ser de ese barrio y andar paseando en un barrio de clase media. Iba a visitar a mi tio.. era pibito..me puteaba, me decia q me iba a dar un tiro porq para el yo queria robar... Justo llegó mi tio y safe!

Recuerdo q una vez en un colegio, estaba esperando mi boletin y se acerco un policia y me dijo, q me miras el arma? Tenes algun problema? Te hago mierda negrito...

Recuerdo q me sigan patrulleros hasta mi casa cuando venia de noche de trabajar de la panadería, q me llevaran en cana por tener una moto recien comprada, una zanelita 50 q me servia para ir a laburar, en la misma semana q la compre estaba haciendo los papeles, no me la devolvieron nunca, y uno me dijo.. si conoces a alguno acá la sacas (de eso se trata la justicia)Hace poco me pararon y me puteaban porq según ellos doblé mal una calle, me amenazaron con tenerme todo el dia ahí, con revisarme todo con testigos, me putearon un rato y se fueron porq obviamente tenia todo en regla...

Recuerdo q cada vez q recuerdo mis encuentros con la yuta, siempre tuve mas sentimiento de miedo que de protección.

Hoy siento mas miedo q ayer, por mis amigos, por mis amigas, por mi familia, por mi.