El conductor de radio Ernesto Tenembaum afirmó que Javier Mileies "uno de los tipos que más sabe de economía en el país" y justificó la agresión verbal contra la modelo Sol Perez al manifestar que estaba nerviosa.

"Uno de los tipos que más sabe de economía en el país, Javier Milei, estaba exponiendo su teoría de que el Estado no debería existir", sostuvo Tenembaum. "Milei se puso muy nervioso y la ninguneó", justificó.

Milei había calificado de "bruta y violenta" a Sol Pérez. "No abrís la cabeza, no entendés porque no escuchás", dijo. Y agregó convencido: "Vos con tus ideas de redistribuir el ingreso lo que no te das cuenta es que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la Ley y del robo. No lo ve así porque no estás formada".