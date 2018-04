Ernesto Sanz le pegó al peronismo y al radicalismo por igual y dejó una frase polémica: "El PJ y la UCR no vuelven más".

En una entrevista con el programa Ríos de Tinta que se emite por FM La Patriada, afirmó: "Lo primero que hay que reconstruir y no lo tenemos es un sistema político. Hemos andado por la banquina en estos treinta y pico de años pero no lo tenemos. A qué le llamo ‘sistema político’. A partidos políticos o coaliciones fuertes que puedan establecer, por ejemplo, una suerte de bipartidismo de coaliciones. Fíjese que no estoy diciendo de volver al tradicional bipartidismo del PJ y la UCR porque eso ya pasó y no va a volver nunca más".

Así de tajante fue el referente radical y pata importante de la Alianza Cambiemos, ya qye junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri lo fundaron.

Además siguió Sanz: "El bipartidismo clásico, a mi juicio, ya no da para más. Ya fue, porque la historia va cambiando y, además, esos partidos ya no son lo mismo. Ya el PJ no es el PJ aquel ni la UCR es la UCR aquella. A mí no me alarma eso. Lo que me preocupa es que hoy, tanto de un lado como del otro, no hayamos sido capaces de construir coaliciones estables y sólidas. Cambiemos tiene ese desafío, todavía no lo es…"