SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La periodista Ernestina Pais reveló que cuando estaba al frente de CQC atravesó una "situación de violencia" en su vida personal, que derivó en una fuerte crisis con ataques de pánico.

Invitada a Podemos Hablar, Pais fue consultada por Andy por el difícil momento que vivió mientras conducía CQC y que se extendió durante su paso por el ciclo Desayuno Americano.

"Hay cosas que no voy a contar porque tienen que ver con una cuestión personal, pero cuando sufrí en ese momento ese choque contra la realidad de mis ataques de pánico y mi dolor, no era solamente una cuestión laboral, había cuestiones en lo personal", develó.

Embed

Y contó: "Hoy se habla mucho de violencia de género y de muchas cosas y yo no lo conté nunca y no voy a entrar en detalles ahora, ni pregunten, ni me busquen. Pero yo estaba viviendo una situación interna de violencia bastante complicada, en mi vida, en mi persona, en mi situación personal".

La conductora señaló que "en lo interno, en lo personal, en lo privado, tenía que parar una pelota que solo lo iba a poder hacer si no estaba expuesta" y por eso tomó la decisión de renunciar a Desayuno Americano, programa que asumió después de un paso complicado por CQC.

"Y en un momento dije: 'Yo no puedo solucionar lo que me está pasando adentro si tengo tantas miradas de afuera'. Entonces decidí renunciar al programa que estaba haciendo, que era Desayuno Americano. En ese momento pateé el tablero", recordó.

Y enfatizó: "Mis ataques de pánico fueron reales, existieron, estaban originados en una situación personal de muchísimo conflicto y crisis propia, que involucró muchísimos aspectos. Pero mi principal exceso era la exigencia, la exigencia de que me pasara lo que me pasara yo tenía que ir y responder"

Pais reconoció también que "sin esa crisis no hubiera podido hacer teatro" y afirmó que "los que hacen teatro saben lo sanador que es".

"No necesito la exposición. La gente que trabaja en televisión cree que lo único que importa es la televisión, y yo aprendí, cuando empecé a hacer teatro, que hay otro mundo enorme y hermoso y no necesita de la exposición constante", sentenció.